دراسة: عصير البرتقال أكثر فائدة من البرتقالة نفسها

عصير البرتقال أكثر فائدة من البرتقالة نفسها _ أرشيف

أكد علماء بجامعة هوهنهايم الألمانية أن جسم الإنسان يستوعب المكونات الغذائية في عصير البرتقال بصفة مضاعفة مقارنة مع تناول البرتقال نفسه.

وأكد خبراء صحة هذه النتائج من خلال دراسة تم نشرها في المجلة المختصة "التغذية الجزئية وبحوث الأطعمة"، ونفوا ما يردده الكثير من النقاد الذين اعتبروا أن عصير البرتقال غير صحي مثل الكوكاكولا.

وشغل هذا الموضوع اهتمام الخبراء المعنيين منذ مدة، وكشفوا النقاب عن هذه الحقيقة في تجارب مختبرية، إلا أنهم الآن أخضعوا تلك التجارب لجسم الإنسان مباشرة.

وقال العلماء إن البرتقالة تعد خزانا حقيقيا للمكونات الغذائية، وتحتوي على كمية كبيرة من فيتامين (سي) , كما تحتوي على كمية متنوعة من مادة شبه الكاروتين ومادة فلافونويد الحيوي التي هي قادرة على التقليل من مخاطر الإصابة بأنواع محددة من السرطان وأمراض الدورة الدموية.

وأشار العلماء إلى أن المواد التي تحتوي عليها البرتقالة و المضادة للتأكسد تحمي خلايا الجسم من مؤثرات المحيط البيئي الضارة، وأن مادة شبه الكاروتين تلعب دورا محوريا باحتوائها على فيتامينات( أ) في تغذية الإنسان اليومية، وهي ليست ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها، لكنها تخدم التكوين الصحي للإنسان.

وأصدر الباحث جوليان أشوف والبروفيسور راينهولد كارله من قسم التكنولوجيا وتحليل المواد الغذائية النباتية بجامعة هوهنهايم افي مارس 2015 دراسة تكشف أن عصير البرتقال يمثل منبعا أفضل لمادة شبه الكاروتين مقارنة مع البرتقالة نفسها.

ويشير البروفيسور راينهولد كارله إلى أن عملية عصر البرتقال تؤدي إلى الفصل بين البكتين والسيلولوز، وهذه المواد تعطل امتصاص شبه الكاروتين خلال الهضم. أما البرتقالة فهي تحتوي على مواد خشنة أكثر مما هي موجدة في العصير، وبالتالي فإن امتصاص شبه الكاروتين من فاكهة البرتقال يتعذر بقوة.

ويقول الباحثون إن تناول الفواكه والخضروات في ألمانيا يظل منخفضا بالمقارنة مع الحصص التي توصي بها الجمعية الألمانية للتغذية. وأن شرب كأس بمعدل 200 ميللتر من عصير البرتقال يوميا يساهم في ضمان تغذية صحية وتوفير المواد الغذائية الضرورية لجسم الإنسان.