البث الحي
منوعات

تزايد أعداد الشركات المعلقة رحلاتها إلى شرم الشيخ

6/11/2015

شركات طيران روسية – الجزيرة

قال متحدث باسم شركة الخطوط الجوية التركية اليوم الجمعة إن الشركة أرسلت فريقا أمنيا إلى مطار شرم الشيخ المصري لتقييم الإجراءات الأمنية بعد تحطم طائرة روسية وسط سيناء السبت الماضي.

وأضاف المتحدث  أن الشركة سوف تستند إلى تقرير الفريق لاتخاذ قرار بشأن تسيير رحلات جوية إلى شرم الشيخ الجمعة بعد أن ألغت رحلة جوية من اسطنبول إلى شرم الشيخ ورحلة عودة إلى اسطنبول مساء الخميس.

وألغت شركة الخطوط الجوية الاسكندنافية (ساس) رحلتها التي كانت مقررة إلى شرم الشيخ في مصر السبت المقبل في أعقاب تحطم الطائرة الروسية – بحسب رويترز .

وقالت "ساس" في بيان على موقعها الالكتروني "في ضوء التطورات في الأيام الأخيرة وتحليل المعلومات المتاحة بخصوص مستوى الأمن في مطار شرم الشيخ قررت ساس عدم الطيران إلى شرم الشيخ يوم السبت السابع من نوفمبر/تشرين الثاني".

وقالت الشركة إن رحلتها التالية إلى شبه جزيرة سيناء مقررة في 14 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وإنها ستراقب التطورات قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستلغيها.

وكانت بريطانيا وأيرلندا وألمانيا وهولندا قد علقت رحلاتها  من وإلى شرم الشيخ.

المزيد من منوعات

لأول مرة.. توصية أمريكية بارتداء الكمامة حتى داخل المنازل

الرئيس المنتخب جو بايدن قال إنه ينوي أن يطلب من الأمريكيين وضع كِمامات لمدة 100 يوم (غيتي)

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

نائب مرشد الإخوان يتحدث للجزيرة مباشر عن احتمالات التغيير في المنطقة مع إدارة بايدن (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)