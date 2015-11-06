تزايد أعداد الشركات المعلقة رحلاتها إلى شرم الشيخ

شركات طيران روسية – الجزيرة

قال متحدث باسم شركة الخطوط الجوية التركية اليوم الجمعة إن الشركة أرسلت فريقا أمنيا إلى مطار شرم الشيخ المصري لتقييم الإجراءات الأمنية بعد تحطم طائرة روسية وسط سيناء السبت الماضي.

وأضاف المتحدث أن الشركة سوف تستند إلى تقرير الفريق لاتخاذ قرار بشأن تسيير رحلات جوية إلى شرم الشيخ الجمعة بعد أن ألغت رحلة جوية من اسطنبول إلى شرم الشيخ ورحلة عودة إلى اسطنبول مساء الخميس.

وألغت شركة الخطوط الجوية الاسكندنافية (ساس) رحلتها التي كانت مقررة إلى شرم الشيخ في مصر السبت المقبل في أعقاب تحطم الطائرة الروسية – بحسب رويترز .

وقالت "ساس" في بيان على موقعها الالكتروني "في ضوء التطورات في الأيام الأخيرة وتحليل المعلومات المتاحة بخصوص مستوى الأمن في مطار شرم الشيخ قررت ساس عدم الطيران إلى شرم الشيخ يوم السبت السابع من نوفمبر/تشرين الثاني".

وقالت الشركة إن رحلتها التالية إلى شبه جزيرة سيناء مقررة في 14 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وإنها ستراقب التطورات قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستلغيها.

وكانت بريطانيا وأيرلندا وألمانيا وهولندا قد علقت رحلاتها من وإلى شرم الشيخ.