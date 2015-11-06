بنزيمة يعود إلى مدريد بعد انتهاء التحقيق معه مؤقتا

أصدر ريال مدريد الإسباني بيانا رسمياً يعلن فيه عن عودة مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة إلى مدريد عقب انتهاء التحقيقات معه مؤقتا من جانب السلطات القضائية الفرنسية.

يأتي ذلك بعدما غاب عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة بسبب الإصابة، وبعد تورطه في فضيحة جنسية واستبعاد مدرب المنتخب الفرنسي لاسمه من قائمة فرنسا في مباراتيه المقبلتين أمام إنجلترا وألمانيا.

وقال البيان:"عاد مهاجم الفريق الملكي كريم بنزيمة إلى أرض الملعب وأكمل اللاعب التدريبات المسائية رفقة الفريق، وهو لا زال يتعافى من إصابته، لكنه ركض حول الملعب ونفذ تمارين مختلفة. والنادي يؤكد أنه يقف في جانب اللاعب الذي أبدى التزامه بالقيم والمبادئ طوال 6 سنوات داخل جدران النادي".

الدولي الفرنسي عاد من فرنسا بعد توجيه اتهام له بابتزاز زميله في المنتخب ماتيو فالبوينا بفيديوهات جنسية، وفور عودته تحدث مع إدارة الفريق الملكي، والتي أكدت بدورها أنها تثق في اللاعب وفي براءته من التهم المنسوبة إليه.

يذكر أن بنزيمة قضى 24 ساعة معتقلاً رهن التحقيق في القضية، ومازال القضاء الفرنسي يحقق لكن القاضي سمح له بممارسة كرة القدم مع فريقه ما يعني أن اللاعب سيكون موجودا في الفترة المقبلة داخل صفوف الفريق.