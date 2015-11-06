البث الحي
منوعات

بنزيمة يعود إلى مدريد بعد انتهاء التحقيق معه مؤقتا

5/11/2015

أصدر ريال مدريد الإسباني بيانا رسمياً يعلن فيه عن عودة مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة إلى مدريد عقب انتهاء التحقيقات معه مؤقتا من جانب السلطات القضائية الفرنسية.

يأتي ذلك بعدما غاب عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة بسبب الإصابة، وبعد تورطه في فضيحة جنسية واستبعاد مدرب المنتخب الفرنسي لاسمه من قائمة فرنسا في مباراتيه المقبلتين أمام إنجلترا وألمانيا.

وقال البيان:"عاد مهاجم الفريق الملكي كريم بنزيمة إلى أرض الملعب وأكمل اللاعب التدريبات المسائية رفقة الفريق، وهو لا زال يتعافى من إصابته، لكنه ركض حول الملعب ونفذ تمارين مختلفة. والنادي يؤكد أنه يقف في جانب اللاعب الذي أبدى التزامه بالقيم والمبادئ طوال 6 سنوات داخل جدران النادي".

الدولي الفرنسي عاد من فرنسا بعد توجيه اتهام له بابتزاز زميله في المنتخب ماتيو فالبوينا بفيديوهات جنسية، وفور عودته تحدث مع إدارة الفريق الملكي، والتي أكدت بدورها أنها تثق في اللاعب وفي براءته من التهم المنسوبة إليه.

يذكر أن بنزيمة قضى 24 ساعة معتقلاً رهن التحقيق في القضية، ومازال القضاء الفرنسي يحقق لكن القاضي سمح له بممارسة كرة القدم مع فريقه ما يعني أن اللاعب سيكون موجودا في الفترة المقبلة داخل صفوف الفريق.

 

المزيد من منوعات

لأول مرة.. توصية أمريكية بارتداء الكمامة حتى داخل المنازل

الرئيس المنتخب جو بايدن قال إنه ينوي أن يطلب من الأمريكيين وضع كِمامات لمدة 100 يوم (غيتي)

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

نائب مرشد الإخوان يتحدث للجزيرة مباشر عن احتمالات التغيير في المنطقة مع إدارة بايدن (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)