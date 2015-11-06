بالفيديو:تظاهرات رافضة للانقلاب في أسبوع "أنقذوا مصر"

خرجت تظاهرات رافضة للانقلاب العسكري في عدة محافظات مصرية تحت شعار "أنقذوا مصر "دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، ولقيت التظاهرات تأييدا من الأسر المنكوبة بمياه الأمطار .

و في بيان على صفحتتحالف دعم الشرعية الرسمية على الفيس بوك، تحدث التحالف عن فشل الدولة في مواجهة أزمة الأمطار قائلا "إن ما مر به شعبنا في ا?سكندرية والبحيرة وغيرهما من محافظات مصر من مآس يكشف بجلاء عجز وفشل هذه السلطة الانقلابية التي تركت الشعب يواجه الغرق برغم أنها كانت تعرف من خلال هيئة الأرصاد أن هذه النوات ستعود خلال أيام مرة أخرى، ولم تستعد لها لأنها ببساطة لا تأبه بحماية مواطنيها من الغرق والصعق، وكل ما يهمها هو حماية السفاح القاتل "عبد الفتاح السيسي" وعصابته؛ ويبدو أن هذه العصابة بإهمالها حماية الشعب فإنها تنتقم منه بسبب مقاطعته لهزليتها الانتخابية" .

وخرجت التظاهرات برغم انهمار الأمطار في المعادي وحلوان بالقاهرة والطالبية و 6 أكتوبر بالجيزة وفي الإسكندرية أسوان والأقصر، وفي السنطة بالغربية والشرقية والدقهلية وشمال سيناء، وفي الميمون ببني سويف، و بركة السبع بالمنوفية، البصارطة بدمياط، و بلطيم بكفر الشيخ وغيرها من المدن والمحافظات .

وفي مدينة نصر خرج المتظاهرون من أمام مسجد محطة الجامع بشارع ذاكر حسين رفضاً لانتهاكات حكم العسكر مع المعتقلين واختطاف البنات والإخفاء القسري .

وفي الفيوم نظم أهالي قرية "قوتة" التابعة لمركز يوسف الصديق اليوم مسيرة جماهيرية في مستهل أسبوع "أنقذوا مصر " وشدد المتظاهرون على نصرة المسجد الأقصى والقصاص للشهداء والإفراج عن المعتقلين .

وفى السياق ذاته ، أعلن تحالف دعم الشرعية بمركز يوسف الصديق عن تنظيمه لمسيرتين ليلا سوف تخرجان عقب صلاة العشاء من قريتي الشيمى والقرية الأولى.

وفي الشرقية نظم التحالف الوطني لدعم الشرعية بديرب نجم، بمشاركة حركتي شباب ونساء ضد الانقلاب، مسيرة صباحية انطلقت من شارع المستوصف وطافت عدة شوارع رئيسية في المدينة منددة بانقلاب العسكر وانتخاباته التي قاطعها الشعب كما طالبوا بالإفراج عن المعتقلين.

وفي الدلنجات بالبحيرة نظّم رافضو الانقلاب سلسلة بشرية تلبية لدعوة التحالف الوطني بالتظاهر في أسبوع ثوري جديد تحت شعار "شعب ثائر لا يقبل الضيم".

ورفع المشاركون رايات رابعة ووضعوا صور الرئيس المعزول محمد مرسي على وجوههم، و صورًا لقتلى تصفيات الداخلية من أبناء الدلنجات.

وطالب المتظاهرون بالقصاص للشهداء، ومحاكمة القتلة، مؤكدين استمرار نضالهم الرافض للحكم العسكري حتى إسقاط الانقلاب و إطلاق سراح المعتقلين.

وفي الشرقية انطلقت تظاهرة في أبو حماد من أمام كوبرى الممر لتطوف شوارع وأحياء المدينة وسط مشاركة شعبية وشبابية كبيرة وتفاعل ملحوظ من أهالي المدينة ضمن فعاليات أسبوع "أنقذوا مصر ".

فيما ردد المشاركون الهتافات الداعية لمقاطعة ما سموه مسرحية انتخابات برلمان العسكر ، مؤكدين استمرار تظاهراتهم حتى إسقاط الانقلاب والقصاص لدماء الشهداء.

كما نظم التحالف الوطني لدعم الشرعية بفاقوس سلسلة بشريه صباح اليوم (الجمعة) تحولت إلى مسيرة كبيرة على طريق فاقوس الصالحية الجديدة ونددوا خلالها بجرائم العسكر رافعين إشارات رابعة وصور "الشهداء" والمعتقلين مطالبين بالعدالة الاجتماعية.

وفي الحسينية نظم التحالف الوطني لدعم الشرعية بالحسينية سلاسل بشريه ومسيرة على طريق الحسينية – صان الحجر نددوا فيها بجرائم العسكر ضد الشعب المصري حيث رفع المشاركون صور الرئيس المعزول محمد مرسي وأعلام مصر وشارات رابعة العدوية.

و في الدقهلية: نظم تحالف دعم الشرعية بقرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر سلسلة بشرية رافضة لحكم العسكر ومنددة بالانتخابات البرلمانية ، رفع المشاركون خلالها شارات رابعة وصور الدكتور محمد مرسى مطالبين بعودة الشرعية والحرية لكل المعتقلين والقصاص لدماء الثوار وداعمين لأهل فلسطين في انتفاضتهم الثالثة.