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بالأسماء.. شركات طيران علقت رحلاتها إلى شرم الشيخ

6/11/2015

حطام الطائرة الروسية المنكوبة- أرشيف

قررت حكومات وشركات طيران عالمية إيقاف رحلاتها إلى مدينة شرم الشيخ المصرية على خلفية تحطم الطائرة الروسية التي سقطت السبت الماضي في سيناء شرق مصر بعد نحو نصف ساعة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ ولقي ركابها الـ224 مصرعهم في سيناء.. وفيما يلي قائمة بأسماء الدول والشركات التي علقت رحلاتها لشرم الشيخ.

1-  قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليق الرحلات الجوية إلى مصر وأمر الحكومة بوضع آلية لإعادة الروس من مصر

2-   أعلنت شركتا الطيران الإسكندنافية "ساس" تعليق رحلاتها إلى مطار شرم الشيخ

3-  قرت الخطوط الجوية اللاتفية تعليق رحلاتهما إلى مطار شرم الشيخ لدواع أمنية

4-  شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا قررت تعليق رحلاتها إلى شرم الشيخ كما حذرت السلطات الألمانية الرعايا الألمان المسافرين إلى مصر من التوجه إلى منطقة سيناء

5-  قررت لندن بدورها تعليق رحلات شركاتها إلى شرم الشيخ، وإرسال طائرات لإعادة السياح البريطانيين في ظل ترجيحها لسقوط الطائرة بسبب عبوة ناسفة، وهي فرضية تبنتها واشنطن أيضا.

6-  الخطوط الجوية التركية قررت كذلك تعليق رحلاتها إلى مدينة شرم الشيخ.

7- قررت الخطوط الجوية الهولندية تعليق رحلاتها من وإلى شرم الشيخ كإجراء مؤقت حتى الأحد المقبل على الأقل

8- قررت فرنسا وقف جميع رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ حتى إشعار آخر.

المصدر : الجزيرة مباشر
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