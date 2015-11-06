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اليوم . بريطانيا تستأنف رحلاتها الجوية من شرم الشيخ

5/11/2015

كاميرون يستقبل السيسي في مقر رئاسة الوزراء البريطانية

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن بريطانيا ستستأنف الرحلات من منتجع شرم الشيخ في مصر (الجمعة) بعد الاتفاق على إجراءات أمنية إضافية مع القاهرة. 

يأتي هذا القرار بعد ساعات قليلة من إعلان بريطانيا تعليق رحلاتها رحلاتها الجوية بعد حادث تحطم طائرة روسية في شبه جزيرة سيناء، وذلك قبل أن يستقبل كاميرون  الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبحث الموضوع. 

وخلال مؤتمر صحفي مشترك أكد السيسي وكاميرون ، على متانة العلاقات المصرية البريطانية مبدين ثقتهم بأن التعاون بين البلدين سوف يحقق مصلحة مشتركة للجانبين. 

من جانبه قال كاميرون إنه تم مناقشة حادث الطائرة الروسية والوضع في شرم الشيخ، وأكد على العمل بروح التعاون الوثيق وأعرب عن امتنانه لكل الجهود التي بذلتها السلطات المصرية حتى الآن.

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