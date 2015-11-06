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الغرق يعكر فرحة الشرقية

6/11/2015

بعد غرق محافظتي الإسكندرية والبحيرة, طالت مياه الأمطار الغزيرة مدينة الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية بمصر, وذلك بعد يوم واحد من رفع أكوام الزبالة ونقلها للمدفن الصحي بالمدينة, مما دفع النشطاء لتدشين  "هاشتاج" #الزقازيق_ بتغرق الذي أصبح الأكثر تداولا على تويتر.

وقال المغردون, "قلنا ماينفعش نشوف غيرنا بيغرق واحنا مانغرقش معاه".

وكتب آخر: "يعنى مش أحسن من إسكندرية والبحيرة والمنصورة حتى الشراقوة دول يستاهلوا الخير، بلدى بتغرق يا جدعان".

وكتب ثالث: "صوت الرعد والبرق كفيل يخلى الزقازيق تختفى".

وسخر مغرد رابع: "بنتضامن مع إسكندرية"، وقال آخر: "5 دقايق والزقازيق تبقى زى إسكندرية بالظبط".

المصدر : الجزيرة مباشر
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