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"العفو الدولية" تتهم النظام السوري بإخفاء 65 ألف قسريا

6/11/2015
التعذيب في أحد السجون السورية ـ أرشيف

اتهمت منظمة العفو الدولية أجهزة النظام السوري والمليشيات المتحالفة معها بالوقوف وراء عشرات الآلاف من حالات الاختفاء القسري في سوريا مستندة إلى تقارير عدد من المنظمات، وقالت إنّ ذلك يتم بشكل منهجي وعلى نطاق واسع.

وكشف تقرير جديد للمنظمة حمل عنوان "بين السجن والقبر" أنّ عدد من اختفوا قسريا منذ بداية الثورة السورية تجاوز 65 ألف حالة، أغلبها من المدنيين، وإنّ المحتجزين وُضعوا في زنازين مكتظة تتفشى فيها الأمراض، حيث تعرضوا للتعذيب بوسائل مختلفة.

وأشار التقرير إلى تحول الاختفاء القسري إلى محرك لاقتصاد سوق سوداء قوامها الرشوة والاتجار بمعاناة وآلام العائلات، واتهم النظام السوري بالوقوف وراء ذلك.

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