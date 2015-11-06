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"الحرية للجدعان"تبدأ حملة للتعريف بنحو ألف مختف قسريا بمصر

6/11/2015
شعار حملة الحرية للجدعان

أعلنت حملة الحرية للجدعان في مصر، بدء أسبوع للتضامن مع ضحايا الاختفاء القسري الذين يقدر عددهم بالمئات.
وتشمل الحملة التضامن مع الضحايا بتقديم بلاغات إلى النائب العام والتدوين عن المختفين قسريًّا والتواصل مع ذويهم، في محاولة للوصول إلى أماكن إخفائهم.

وكانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات كشفت في تقرير لها بعنوان وراء الشمس، تعرض أكثر من ألف مواطن للاختفاء القسري منذ انقلاب 2013.

وتقول منظمات حقوقية إن بعض حالات الاختفاء القسري، الذي يعد جريمة، وقعت منذ أعوام ولم يسمع عنها أحد برغم معاناة ذوي المختطفين في البحث عنهم من دون جدوى.

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