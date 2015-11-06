استشهاد فلسطينيين بينهما امرأة برصاص قوات الاحتلال

إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال – أرشيف

استشهدت سيدة فلسطينية تبلغ من العمر 72 عاما برصاص قوات الاحتلال في منطقة رأس الجورة، بالقرب من الخليل بالضفة الغربية، بزعم، أنها أبطأت سرعة سيارتها، ثم زادتها فجأة باتجاه جنود بنية دهسهم إلا أنهم فروا وأطلقوا عليها الرصاص ليصيبوها بإصابات قاتلة – بحسب رواية جيش الاحتلال.

يأتي ذلك فيما أصيب مستوطنان إسرائيليان بجروح جراء إطلاق للنيران في محيط الحرم القدسي جراء مواجهات وقعت اليوم مع فلسطينيين – عقب أداء صلاة الجمعة حسبما أفاد مراسل الجزيرة ، كما استشهد فلسطيني وأصيب العشرات في اشتباكات بمخيم البريج بقطاع غزة.

وتأتي هذه المواجهات في وضع متوتر، بعد مواجهات إسرائيلية فلسطينية مستمرة منذ نحو الشهرين ، ونتج عنها مقتل 11 إسرائيليا في هجمات فلسطينية، معظمهم طعنا، بينما استشهد 71 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي، من بينهم 45 شخصا بزعم أنهم تورطوا في هجمات أو حاولوا شن هجمات.