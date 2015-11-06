البث الحي
منوعات

ارتفاع عدد التونسيين المختطفين في ليبيا إلى 50 شخصا

6/11/2015
جانب من الأوضاع المضطربة في ليبيا ـ أرشيف

أفاد الناشط الحقوقي الليبي "مصطفى عبد الكبير" أن جماعات ليبية مسلحة اختطفت عشرين تونسيا خلال الأيام الثلاثة الماضية في منطقة الحشان غربي طرابلس، ليرتفع بذلك عدد التونسيين المختطفين خلال الفترة الماضية في ليبيا إلى خمسين شخصا.

وأضاف الناشط الليبي أن الخاطفين يطالبون السلطات التونسية بإطلاق سراح "علاء الدين بن فرج" أحد قيادات قبيلة ورشفانة الذي اعتقلته بعد دخوله البلاد للعلاج.

وكانت السلطات التونسية قد أطلقت سراح رئيس بلدية صبراتة الليبية الشهر الماضي, بعد أن احتجز مئات التونسيين من قبل مسلحين في المدينة.

من جهتها قالت المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية "فاتو بنسودا" إن جرائم وانتهاكات وصفتها بالمروعة قد ارتكبت في ليبيا، وأكدت التزام المحكمة بمحاسبة كل المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد .


جاء ذلك في إيجاز قدمته "بنسودا" خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن خٌصصت للشأن الليبي، ودعت الأطراف المتحاربة في ليبيا إلى وقف أي هجمات تودي بحياة المدنيين.

كما أكدت أن السلطات الليبية مطالبة بتسليم سيف الإسلام القذافي لمحكمة الجنايات الدولية.

المزيد من منوعات

لأول مرة.. توصية أمريكية بارتداء الكمامة حتى داخل المنازل

الرئيس المنتخب جو بايدن قال إنه ينوي أن يطلب من الأمريكيين وضع كِمامات لمدة 100 يوم (غيتي)

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

نائب مرشد الإخوان يتحدث للجزيرة مباشر عن احتمالات التغيير في المنطقة مع إدارة بايدن (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)