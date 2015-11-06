ارتفاع عدد التونسيين المختطفين في ليبيا إلى 50 شخصا

جانب من الأوضاع المضطربة في ليبيا ـ أرشيف

أفاد الناشط الحقوقي الليبي "مصطفى عبد الكبير" أن جماعات ليبية مسلحة اختطفت عشرين تونسيا خلال الأيام الثلاثة الماضية في منطقة الحشان غربي طرابلس، ليرتفع بذلك عدد التونسيين المختطفين خلال الفترة الماضية في ليبيا إلى خمسين شخصا.

وأضاف الناشط الليبي أن الخاطفين يطالبون السلطات التونسية بإطلاق سراح "علاء الدين بن فرج" أحد قيادات قبيلة ورشفانة الذي اعتقلته بعد دخوله البلاد للعلاج.



وكانت السلطات التونسية قد أطلقت سراح رئيس بلدية صبراتة الليبية الشهر الماضي, بعد أن احتجز مئات التونسيين من قبل مسلحين في المدينة.



من جهتها قالت المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية "فاتو بنسودا" إن جرائم وانتهاكات وصفتها بالمروعة قد ارتكبت في ليبيا، وأكدت التزام المحكمة بمحاسبة كل المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد .



جاء ذلك في إيجاز قدمته "بنسودا" خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن خٌصصت للشأن الليبي، ودعت الأطراف المتحاربة في ليبيا إلى وقف أي هجمات تودي بحياة المدنيين.

كما أكدت أن السلطات الليبية مطالبة بتسليم سيف الإسلام القذافي لمحكمة الجنايات الدولية.