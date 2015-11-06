اتهام الإخوان بإغراق الإسكندرية .. ومواطنون: كفاية كذب

محافظة الإسكندرية غارقة في مياه الأمطار- أرشيف

اتهمت وزارة الداخلية المصرية رسميا جماعة الإخوان المسلمين بالتسبب في غرق محافظة الإسكندرية كبرى محافظات الجمهورية بمياه الأمطار.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول إصدار قيادات تنظيم الإخوان تكليفات لعناصرها من خلايا لجان العمليات النوعية بمحافظة الإسكندرية بارتكاب بعض العمليات العدائية".

وأشارت إلى أنّه تم "سد المصارف ومواسير الصرف الصحي، بإلقاء خلطة أسمنتية بداخلها لعدم تصريف المياه وحرق وإتلاف محولات الكهرباء وصناديق القمامة لإحداث أزمات بالمحافظة وإيجاد حالة من السخط الجماهيري ضد النظام القائم".، وبحسب البيان ألقت الداخلية القبض على 17 شخصا بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية" .

وقوبل بيان وزارة الداخلية بموجة غضب وسخرية من متابعين الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك حيث سخرت أغلب التعليقات من البيان واتهمت الوزارة بالفشل وتلفيق التهم للآخرين، وقالت إحدى متابعات الصفحة في تعليق لها على الخبر :" كده كثير .. كفاية كذب".