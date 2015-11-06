البث الحي
منوعات

اتهام الإخوان بإغراق الإسكندرية .. ومواطنون: كفاية كذب

6/11/2015

محافظة الإسكندرية غارقة في مياه الأمطار- أرشيف

اتهمت وزارة الداخلية المصرية رسميا جماعة الإخوان المسلمين بالتسبب في غرق محافظة الإسكندرية كبرى محافظات الجمهورية بمياه الأمطار.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول إصدار قيادات تنظيم الإخوان تكليفات لعناصرها من خلايا لجان العمليات النوعية بمحافظة الإسكندرية بارتكاب بعض العمليات العدائية".

وأشارت إلى أنّه تم "سد المصارف ومواسير الصرف الصحي، بإلقاء خلطة أسمنتية بداخلها لعدم تصريف المياه وحرق وإتلاف محولات الكهرباء وصناديق القمامة لإحداث أزمات بالمحافظة وإيجاد حالة من السخط الجماهيري ضد النظام القائم".، وبحسب البيان ألقت الداخلية القبض على 17 شخصا بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية" .

وقوبل بيان وزارة الداخلية بموجة غضب وسخرية من متابعين الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك حيث سخرت أغلب التعليقات من البيان واتهمت الوزارة بالفشل وتلفيق التهم للآخرين، وقالت إحدى متابعات الصفحة في تعليق لها على الخبر :" كده كثير .. كفاية كذب".

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

لأول مرة.. توصية أمريكية بارتداء الكمامة حتى داخل المنازل

الرئيس المنتخب جو بايدن قال إنه ينوي أن يطلب من الأمريكيين وضع كِمامات لمدة 100 يوم (غيتي)

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

نائب مرشد الإخوان يتحدث للجزيرة مباشر عن احتمالات التغيير في المنطقة مع إدارة بايدن (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)