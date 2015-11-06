إنفو غراف..صحفيون مصريون مختفون قسريا وآخرون بالسجون

أطلق نشطاء مصريون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد بظاهرة الاختفاء القسري الأخذة في الاتساع بمصر بعد أحداث الثالث من يوليو 2013، لتطال شخصيات من مختلف الانتماءات لاسيما من الجماعة الصحفية حيث يقبع عشرات الصحفيين والإعلاميين في السجون بينما اختفى آخرون مع اتهامات للسلطات الأمنية بإخفائهم قسريا.

ودعت منظمات ومراكز حقوقية للمشاركة في الحملة عبر الكتابة في الهاشتاغات التالية:?#‏ أوقفوا_الإختفاء_القسري، ? #‎Stop_forced_disappearance ?#‏فلان_الفلاني_فين؟ (باضافة اسم المختفي قسريا).

وذكر بيان لمركز نديم للحريات" لقد أصبح الإخفاء القسري سيفا مسلطا على رقاب المواطنين لا يجدون بصدده سندا ولا حتى سندا شكليا من القانون حيث إن القانون لا يعترف بوجود الاختفاء القسري أصلا رغم أن الواقع مليء بصور المختفين واستغاثات ذويهم.

ووفقا لحصر حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" الصادر في أكتوبر عن شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، هناك 215 حالة اختفاء قسري في مدن مصرية مختلفة ظهر منهم 63 حالة في أقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي. وظهروا في النيابات على ذمة قضايا تظاهر وانضمام لجماعة إرهابية.

وقدمت نقابة الصحفيين المصرية بلاغا تتهم فيه وزارة الداخلية بالوقوف وراء اختفاء عدد من أعضائها لكن الوزارة نفت الاتهام.