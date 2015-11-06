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أوباما لا يستبعد تحطم الطائرة الروسية بسبب "قنبلة"

6/11/2015

حطام الطائرة الروسية

 نقلت شبكة سي إن إن الاخبارية أمس (الخميس) عن الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" قوله إنه يوجد "احتمال" بأن يكون حادث تحطم طائرة ركاب روسية في مصر نجم عن قنبلة على متنها.

وأعلن البيت الأبيض أن أمريكا لا تستبعد احتمال ضلوع إرهابيين في حادث تحطم الطائرة الروسية في مصر.

وأضاف البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لم تجر تقييمها الخاص بشأن سبب تحطم الطائرة المنكوبة.

جدير بالذكر أن  رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون" كان قد رجح إسقاط الطائرة الروسية في سيناء بعملية تفجير.

وقال "كاميرون" عقب ترؤسه اجتماع ما يعرف بـ"لجنة كوبرا للطوارئ" إن ثبوت ذلك يتطلب إجراءات أمن إضافية في مطار شرم الشيخ. 


وأعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده ستستأنف رحلاتها من مطار شرم الشيخ بعد اتفاق مع مصر على إجراءات أمن إضافية.

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