8 مليارات متابعة يومية لـ"فيسبوك" والأرباح تفوق التوقعات

حققت شركة "فيسبوك" ارتفاعاً قوياً مفاجئاً في الإيرادات والأرباح مع تسارع نمو أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم في ظل زيادة عدد مستخدمي الهاتف المحمول والإعلانات، وهو ما أدى لصعود سهم الشركة إلى مستوى قياسي.

وأعلنت الشركة –الأربعاء- عن أرقام المستخدمين التي تشير إلى أنها تتجه إلى منافسة وسائل الإعلام الرئيسية كقوة إعلانية بما يساعد المستثمرين على التغاضي عن الإنفاق الضخم لفيسبوك على التوظيف وبناء مراكز البيانات.

وتحقق فيسبوك الآن 8 مليارات مشاهدة فيديو يومياً يقوم بها 500 مليون شخص مقارنة بأربعة مليارات مشاهدة في أبريل/نيسان.

وقالت شيريل ساندبيرج، مديرة العمليات بالشركة، إن موقع "فيسبوك" وتطبيق "إنستغرام" لتبادل الصور الذي فتح منصته في الربع الثالث من العام لجميع المعلنين يستحوذان على ما يربو على دقيقة من كل خمس دقائق يقضيها المستخدم على جهاز الهاتف المحمول في الولايات المتحدة.

وقالت ساندبيرغ لمحللين في مؤتمر عبر الهاتف بعد صدور تقرير النتائج على المدى المتوسط إلى البعيد نعتقد أننا لا نخوض منافسة بين فيسبوك وإنستغرام، بل نتنافس مع أنواع أخرى من وسائل الإعلام.

وبحلول 30 سبتمبر/أيلول بلغ عدد مستخدمي فيسبوك مليارا 550 مليون مشارك في نهاية سبتمبر أيلول بزيادة 14 بالمئة عن عددهم قبل عام. ومن بين هؤلاء يستخدم مليارو390 مليون مشارك الخدمة على أجهزة الهاتف المحمول.

وقالت ساندبيرغ في مقابلة "يتحقق النمو في جميع المجالات ونتطلع بالطبع إلى كثير من النمو في المستقبل بالأسواق الناشئة".

ونمت إيرادات الإعلانات 45.4% إلى 4 مليارات و300 مليون دولار وبلغ نصيب أجهزة الهاتف المحمول منها 78% مقابل 66% في الربع المقابل في العام الماضي.

ولا يبدو أن إنفاق فيسبوك الضخم -الذي بلغ 3 مليارات دولار بزيادة 68% عن الربع الثالث من العام الماضي- يثير قلق المستثمرين أو المحللين.

وقال شيام باتيل من مجموعة سسكويهانا المالية "أعتقد أن المستثمرين يريدون أن تواصل الشركة الاستثمار نظرا لأن الفرصة كبيرة جدا".

وصعد سهم "فيسبوك" 5 % , أعلى مستوياته على الإطلاق, إلى 109 دولارات و34 من مائة من الدولار قبل أن يقلص مكاسبه إلى نحو 4%. وكان السهم قد أغلق في وقت سابق عند 103 دولارت و94 من مائة من الدولار.

وقفز إجمالي الإيرادات إلى 4 مليار دولارات ونصف مليار دولار في الربع الثالث , من 3 مليارات ومائتي مليون دولار قبل عام.. وارتفع صافي الربح العائد للمساهمين إلى 891 مليون دولار بما يعادل 31 سنتا للسهم من 802 مليون دولار أو 30 سنتا للسهم.

ومع استبعاد بعض البنوك حققت الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها أرباحاً قدرها 57 سنتاً للسهم لتفوق متوسط توقعات المحللين البالغ 52 سنتاً للسهم.