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وفاة نمساوي لحظة خروج طفليه إلى الحياة

5/11/2015
 وفاة نمساوي لحظة خروج طفليه إلى الحياة _ أرشيف

 تبددت الفرحة المزدوجة التي شعرت بها أم نمساوية أنجبت توأما، حينما توفى زوجها بنوبة قلبية في نفس اللحظة بالضبط التي خرج فيها طفلاه إلى الحياة.

ووقعت هذه المأساة فيما كانت ألينا ماركوس (30 عاما) تلد في مستشفى (أيه كيه أتش) في العاصمة النمساوية فيينا مؤخرا.

وكان زوجها أندرياس ماركوس في منزلهما في "شفيخات" بولاية النمسا السفلى عندما انهار فجأة لإصابته بسكتة قلبية أمام أعين ابنتهما البالغة من العمر 10 سنوات.

وكانت ألينا قد ذهبت لإجراء فحص طبي في المستشفى؛ ولكنها كانت في الدقيقة الأخيرة حيث فاجأها المخاض قبل الموعد المقرر، وجاءت الولادة ميسرة بدون تعقيدات, كما ذكرموقع "ذا لوكال" الإخباري الأوروبي.

ولكن وفي تطور مأساوي وبعد لحظات فقط, سقط زوجها أندرياس (47 عاما) وسرعان ما طلبت ابنته المساعدة، ونقل إلى المستشفى في “بادن” بنفس الولاية حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعد فترة وجيزة.

وقد اضطر الأطباء في مستشفى الولادة إلى إبلاغ ألينا بالنبأ المحزن بوفاة زوجها وهي ترقد في سريرها بالمستشفى.

 

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