وزيرة مسلمة في الحكومة الكندية الجديدة

الحكومة الكندية الجديدة

تألفت الحكومة الكندية الجديدة من ثلاثين وزيرا نصفهم من النساء، كما ضمت الحكومة ولأول مرة وزيرة مسلمة، هي "مريم منصف" الأفغانية الأصل ، وذلك التزاماً بالوعود التي قطعها زعيم الحزب الليبرالي ترودو قبيل الانتخابات التي فاز بها في 19 أكتوبر الماضي.

وبدأت الحكومة الكندية الجديدة برئاسة "جوستين ترودو"، عملها، (الأربعاء)، بعد أدائها اليمين الدستورية، لتنتهي معها حقبة رئيس الوزراء السابق "ستيفن هاربر" التي استمرت 9 سنوات.

وأدى ترودو اليمين في قاعة بمبنى ولاية أوتاوا، ليكون رئيس الوزراء الـ 23 في تاريخ البلاد، وتميزت مراسم أداء اليمين بأنها كانت مفتوحة لحضور الشعب الكندي في سابقة هي الأولى من نوعها في البلاد.

والوزيرة الأفغانية الأصل هي منذ صغرها يتيمة الأب الذي قتل في ظروف غامضة عند الحدود الأفغانية مع إيران، كما أن أحد أعمامها اختفى أيضا ولم يعد يظهر له أثر. وفي 1996 هاجرت والدتها، واسمها سوريا، مع بناتها الثلاث إلى كندا، حيث لها شقيق هاجر قبلها الى هناك، وكان عمر ابنتها مريم 11 سنة ذلك العام.

ويشغل أهم منصب في الحكومة الجديدة بعد رئاسة الوزراء، رئيس الحزب سابقاً "ستيفن ديون" في منصب وزير الخارجية.