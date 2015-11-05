مصادر أمريكية ترجح إسقاط تنظيم الدولة للطائرة الروسية

حطام الطائرة الروسية المنكوبة في سيناء (رويترز)

قالت مصادر أمنية أمريكية وأوروبية اليوم الأربعاء إن أدلة تشير إلى أن قنبلة زرعها تنظيم الدولة الإسلامية هي السبب على الأرجح في تحطم طائرة ميتروجيت الروسية يوم السبت فوق شبه جزيرة سيناء بمصر.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن من وصفتهم بالمسؤولين قولهم إنهم لم يتوصلوا إلى نتائج نهائية بخصوص حادث التحطم الذي أودى بحياة كل من كان على متن الطائرة وعددهم 224 شخصا.

و نقلت رويترز عن مصدر مصري قريب من التحقيقات قوله إنه من المرجح أن يكون انفجار وراء تحطم الطائرة الروسية في مصر؛ لكن ليس واضحا ما إذا كان نتيجة مشكلة في الوقود أو خلل في المحرك أم قنبلة.

وتحطمت الطائرة وهي من طراز أيرباص 321-إم يوم السبت الماضي بعد قليل من إقلاعها من منتجع شرم الشيخ في طريقها إلى سان بطرسبرغ، وقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 224 شخصا.

وقالت بريطانيا التي يزورها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هذا الأسبوع إن عبوة ناسفة ربما أسقطت الطائرة.

وقال المصدر المصري المقرب من الفريق الذي يفحص الصندوقين الأسودين "من المعتقد أنه انفجار؛ ولكن نوعه غير معروف .. يوجد فحص للتربة في موقع التحطم لمحاولة تحديد ما إذا كانت قنبلة".

ومن جهتها، قالت ما تسمى جماعة ولاية سيناء التي بايعت تنظيم الدولة الإسلامية وتتخذ من سيناء في مصر قاعدة لها الأربعاء مجددا إنها أسقطت الطائرة، وأضافت أنها ستكشف للعالم آلية تنفيذ الهجوم.

ورفضت مصر -وهي حليف مقرب للولايات المتحدة- بيانا مماثلا أصدرته الجماعة يوم السبت.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند تعليق جميع الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ.

شيء ما دس" على متن الطائرة..

وقال مسؤول في قطاع الطيران الروسي اليوم الأربعاء إن التحقيقات تبحث في احتمال أن يكون جسم قد دس على متن الطائرة وراء الكارثة.

وقال المسؤول الروسي "يوجد تفسيران تجري دراستهما: دس شيء بالداخل أو عطل فني. ولكن لا يمكن للطائرة أن تنشطر ببساطة في الجو .. لا بد أن يكون هناك مسبب، ونظرية الإصابة بصاروخ مستبعدة لأنه ما من مؤشرات على ذلك."

ولو ثبت أن الحادث سببه عمل تخريبي فإنه سيسدد ضربة قوية للسياحة في مصر وهو قطاع يتأثر بشدة بأي أحداث في شبه جزيرة سيناء، وسيثير تساؤلات بشأن تأكيدات السيسي بأن مصر نجحت في القضاء على ولاية سيناء.

ثأر من الغارات الروسية

من ناحية أخرى، قالت وزارة الطيران المصرية الأربعاء إن محققين استخرجوا محتويات صندوق البيانات الخاص بالطائرة الروسية التي تحطمت في سيناء هذا الأسبوع ويعكفون على دراستها وتحليلها وهو واحد مما يطلق عليهما الصندوقين الأسودين للطائرة.

لكن الوزارة قالت في بيان إن الصندوق الأسود الثاني الذي يحتوي على مسجل الصوت داخل قمرة القيادة وجدت به بعض التلفيات وسيتطلب الكثير من العمل لاستخراج ما به من بيانات.

وسبق لولاية سيناء القول إنها أسقطت الطائرة" ردا على غارات جوية روسية قتل فيها مئات من المسلمين على الأراضي السورية."

وذكر تسجيل صوتي نشر من خلال حساب على موقع تويتر يستخدمه مؤيدون للتنظيم الأربعاء إن ولاية سيناء وراء الحادث. ولم يتسن على الفور التحقق من صحة هذا الزعم. وجاء في التسجيل "نحن بفضل الله من أسقطها ولسنا مجبرين على الإفصاح عن آلية سقوطها."

وبدأت روسيا وهي حليف للرئيس السوري بشار الأسد غارات جوية ضد جماعات معارضة في سوريا بينها تنظيم الدولة الإسلامية في 30 سبتمبر/أيلول الماضي.