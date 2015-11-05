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"لوفتهانزا" الألمانية توقف رحلاتها إلى شرم الشيخ

5/11/2015

لوفتهانزا توقف رحلاتها لشرم الشيخ

قالت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران إن شركتي يوروينجز وإدلفايس التابعتين لها ستوقفان رحلاتهما الجوية إلى منتجع شرم الشيخ المصري حاليا ، كإجراء احترازي.، لكن رحلات الشركة الألمانية ستستمر إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت لوفتهانزا إن الشركتين كانتا تعتزمان تسيير طائراتهما إلى شرم الشيخ مرتين في الأسبوع، وكشفت عن نيتها العمل على إعادة الركاب من شرم الشيخ. 

يأتي ذلك بينما جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء البريطاني بحثا خلاله حادث تحطم الطائرة الروسية في مصر 

كانت الخارجية الروسية شكت من عدم تقديم بريطانيا معلومات بشأن حادث تحطم الطائرة الروسية في مصر السبت الماضي وذلك بعد أن قالت لندن إن هناك احتمالا كبيرا بأن يكون تنظيم ولاية سيناء قد زرع قنبلة على متنها.

وأعربت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية عن دهشتها من عدم تقديم بريطانيا لمعلومات حول هذا الموضوع ، وقالت إنه من المثير للدهشة أن ممثلا لحكومة أجنبية هو من يقدم نظريات عن مصير الطائرة وليس خبراء مختصين في إشارة إلى تصريح سابق لرئيسالوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أشار فيه إلى ترجيحات بأن يكون سبب سقوط الطائرة هو انفجار قنبلة وضعها تنظيم الدولة .

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