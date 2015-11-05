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فيديو .. موسم عصر الزيتون في ريف إدلب الشمالي

5/11/2015

مع أول يوم لموسم قطاف محصول أشجار الزيتون. يبدأ مزارعو ريف إدلب الشمالي في جمع ثمار الزيتون غير مبالين بهجمات الطيران الروسي والسوري على المنطقة  ولا بموجة من الطقس السيء ضربت الأنحاء  مستعينين  بكل ما يتيسر لهم من أدوات لنقله إلى معاصر الزيتون بعد القيام بفرزة ومحاولات تنقيته.

وباعتبار شجرة الزيتون من الأشجار المثمرة الهامة لدى المزارعين في ريف إدلب وتعتبر زراعتها من الأمور الأساسية في معيشتهم ، كان لابد من الاهتمام بها وتأمين العناية التامة واللازمة لضمان جني محصول جيد في نهاية العام، إلا أن الحرب التي شنها النظام على المزارعين سبب تراجع الإنتاج بنسبة كبيرة بسبب إيقاف عمل الدوائر الزراعية الخاصة بالعناية بها في الريف.

وبعد انتهاء موسم قطاف الزيتون .. تبدأ معاصر زيت الزيتون المنتشرة في المنطقة في العمل ..

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