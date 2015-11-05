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فيديو .. مظاهرات في بريطانيا تنديدا بزيارة السيسي

5/11/2015

أفاد مراسل الجزيرة مباشر أن الشرطة البريطانية اعتقلت 6 من معارضي زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى بريطانيا.

وتظاهر المئات من المصريين والبريطانيين اليوم الخميس أمام مقر الحكومة البريطانية وأمام مقر إقامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وردد المتظاهرون هتافات بالعربية والإنجليزية مثل "لا نريد دولة عسكر" "السيسي قتل الديمقراطية" "كاميرون اخجل من نفسك، ماذا عن القيم البريطانية؟"

كما رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لوكانت هذه المظاهرة في مصر، لكنتم معتقلين أو جرحى أو قتلى"، و"أوقفوا سيسي الجزار"، و"سيسي القاتل غير مرحب به في بريطانيا"، و"كاميرون استضف اللاجئين لا الديكتاتوريين".

وشارك في المظاهرة أبناء الجالية المصرية في بريطانيا، وأعضاء جمعية مسلمي بريطانيا وممثلون عن منظمات المجتمع المدني وهيئات حقوق الإنسان، وأعضاء حملة "أوقف السيسي  Stop Sisi".

وفي السياق نفسه طالب برلمانيون بريطانيون كاميرون بعدم إبرام أي اتفاقات لبيع أسلحة إلى مصر أثناء زيارة السيسي إلى لندن. كما طالب البرلمانيون كاميرون بالضغط على السيسي لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

يشار إلى أن زيارة السيسي إلى بريطانيا تأتي وسط جدل سياسي برلماني بين رافض للزيارة وداعم لها، وفي ظل مظاهرات رافضة للزيارة.

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