فيديو .. شرطي برازيلي يقتل زوجته بـ 11 رصاصة

طارد شرطي برازيلي زوجته فيرديانا رودريغز كارنيرو البالغة من العمر 36 عاماً في شارع أوبيرلانديا جنوب شرق البرازيل إلى أن أطلق النار عليها من مسافة قريبة، وذلك بعد خلاف نشب بينهما الخلاف الذي دفع الزوج إلى اطلاق 11 رصاصة لقتل زوجته.

ورصدت كاميرات المراقبة الزوجة فيرديانا تحاول الهرب من زوجها قبل أن يمسك بسلاحه وتوجيهه عليها وبدون تردد أطلق عليها النار من الخلف وبطلقات متكررة، وانتهى المشهد بابتعاد الزوج عن مكان الحادثة، وكشفت مصادر من الشرطة المحلية أنه ذهب الى منزله وحبس نفسه هناك.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وصلت فرق الأمن الى منزل الرجل وحاصرت المكان الى أن خرج وسلم نفسه بعد عدة مفاوضات، وتم نقله إلى مشفى للأمراض النفسية حيث يتلقى العلاج تحت رقابة الشرطة، وقال مسؤول في الشرطة، إنه لم يعرف ما هو سبب الخلاف حتى الآن.