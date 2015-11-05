فيديو: سيارات تسبح في الشوارع.. #عمان_تغرق

هطلت صباح اليوم الخميس أمطار غزيرة ما تسبب في غرق العاصمة الأردنية عمان بشوارعها وأنفاقها.

وتسببت المياه في غرق الشوارع وتعطل حركة السيارات، وتداول مستخدمو شبكات التواصل فيديو يظهر غمر المياه للسيارات بالكامل في أحد الشوارع.

وأغلقت السلطات أنفاق السابع والسادس والرابع والداخلية بفعل ارتفاع منسوب المياه لأكثر من متر بالإضافة إلى تعطل المضخات، فيما داهمت المياه العديد من المنازل والبنايات في مختلف المناطق.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن محطات الرصد الجوي سجلت كميات كبيرة من الأمطار في مناطق البلقاء وغرب العاصمة عمّان تجاوزت الـ60 ملم، خلال فترة تُقدر بأقل من ساعة.

ويتوقع أن يستمر تأثر الأردن بحالة عدم الاستقرار الجوي طيلة فترات نهار الخميس، حيثُ يتوقع امتداد تأثير الحالة لأجزاء أخرى في شمال ووسط البلاد.

ويُحذر خبراء الأرصاد من خطر تشكل السيول وجريان الأودية بشكل جارف وارتفاع منسوب المياه في الطرقات، خطر شدة العواصف الرعدية والصواعق، خطر تساقط البرد بأحجام وكميات كبيرة في بعض المناطق.