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فيديو .. الاعتقال الإداري أداة قمع للفلسطينيين

5/11/2015

كثيرا ما نسمع عن مصطلح الاعتقال الإداري من سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين، ما هو الاعتقال الإداري ومتى بدأ تطبيقه وكيف تمارسه سلطات الاحتلال .. هذا ما يمكنك التعرف عليه من هذا الفيديو.

هو منظومة للاعتقال تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين المقيمين في المناطق المحتلة لا سيما في القدس، هو قانون بريطاني سن في عام 1947 ، ولازال الاحتلال الإسرائيلي يمارسه حتى الساعة بحق الفلسطينيين.

بلغ عدد حالات الاعتقال وفقا لقانون الاعتقال الإداري منذ الأحداث الأخيرة في القدس أكثر من ستمائة حالة اعتقال من بينهم عدد من الأطفال والنساء ، فيما تزايدت أعداد الموقوفين وفقا لهذا القانون بعد أن قامت سلطات الاحتلال بتشكيل وحدات خاصة للعمل وفقا لهذه المنظومة التي تتيح لسلطات الاحتلال توقيف الفلسطينيين دون توجيه تهمة لهم أو تقديمهم للمحاكمة خلال أمد محدد.

المصدر : الجزيرة مباشر
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