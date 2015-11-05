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فيديو .. اعتقال كريم بنزيمة في فضيحة فيديو جنسي

5/11/2015

اعتقلت الشرطة الفرنسية أمس الأربعاء لاعب كرة القدم الفرنسي كريم بنزيمة في قضية ابتزاز عبر شريط إباحي يتعلق باللاعب الدولي الآخر ماتيو فالبوينا.

ووصل نجم منتخب فرنسا وريال مدريد الإسباني لكرة القدم إلى مركز الشرطة في فرساي قرب باريس في وقت مبكر من الأربعاء، وتم وضعه قيد الحجز حسب مدعي عام المنطقة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ويبحث المحققون تحديدا عن الظروف التي عرف فيها بنزيمة بوجود شريط الفيديو الذي يظهر فيه فالبوينا وتم تهريبه لأشخاص عمدوا إلى الابتزاز من أجل الحصول على المال.

ووفقا لمصدر مقرب من التحقيق، فإن مهاجم ريال مدريد كان ذكر لزميله فالبوينا وجود هذا الشريط في بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي أثناء تجمع لمنتخب فرنسا، وأنه علم لاحقا أنه تم الاتصال بأحد المقربين منه من قبل هؤلاء المبتزين المزعومين من أجل استخدامه في عملية الابتزاز.

وستحدد جلسة الاستماع إلى بنزيمة إذا ما كان الحديث الذي دار بينه وبين فالبوينا جاء بشكل نصيحة ودية، أو على العكس، بضغط من أجل حثه على الدفع لهؤلاء الأشخاص.

وقد فتح تحقيق قضائي في 31 يوليو/تموز الماضي في فرساي بسبب "الابتزاز والمشاركة في عصابة إجرامية لإعداد جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة خمس سنوات على الأقل".

ووضع الأشخاص المعنيون (ثلاثة أشخاص) قيد الحجز على ذمة التحقيق في منتصف الشهر الماضي.

واستمعت الشرطة إلى الدولي الفرنسي الآخر جبريل سيسيه في 13 أكتوبر/تشرين الأول في الموضوع ذاته، قبل أن يفرج عنه دون محاكمة.

وكان بنزيمة الذي سيبلغ الـ28 الشهر المقبل، بدأ مسيرته في ليون حيث يلعب فالبوينا حاليا، وهو المهاجم الأول في المنتخب الفرنسي (27 هدفا في 81 مباراة دولية)، كما أنه أحد نجوم ريال مدريد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي غاريث بايل.

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