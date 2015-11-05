صحف: زيارة السيسي تفضح أكذوبة القيم البريطانية

ديفيد كاميرون يستقبل عبد الفتاح السيسي ـ رويترز

انتقدت الكاتبة في (موقع ميدل إيست آي) مريام فرانسوا ما اعتبرته مبالغة لندن في استقبال السيسي في لندن

وتساءلت الكاتبة ألا يتناقض الاستقبال مع القيم البريطانية التي يتباهى بها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون؟

ثم تجيب قائلة: إنه لا تناقض، لأنه لا وجود لشيء اسمه القيمُ البريطانية، بل المصالحُ البريطانية, وأن الحديثٌ عن الهوية البريطانية يُستعمل فقط لبسط النفوذ داخل بريطانيا وخارجَها.

وتضيف الكاتبة أن زيارة السيسي للندن لا تتناقض فقط مع ما تسمى القيم البريطانية، بل مع أبسط القيم الإنسانية، خصوصا إذا رأينا الطريقة التي استـُقبل بها، ومنحَ لندن حصانة خاصة لرئيس أركان جيشه محمود حجازي.

كما خصصت صحفية الغارديان البريطانية حيزا لزيارة السيسي لبريطانيا وكتبت , أن سجلّ الرجل في مجال حقوق الإنسان مُشين، لكن الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط تلزم بريطانيا بالتعامل معه,

وأن ادعاءات السيسي بأنه يعمل على حماية أمن بلاده لا يجب أن تضلل أحداً. فمنذ توليه الرئاسة بانقلاب توالت الانتهاكات وحـُكم على المئات من خصومه السياسيين بالإعدام والسـَجن المؤبد، ولم يُساءل أحد عن آلاف القتلى.

وتساءلت الصحيفة عما إذا كانت المشكلة تكمن في كيفية التواصل مع السيسي، لأنه في الظرف الحالي يبدو وكأن بريطانيا تمنحه شيكاً على بياض ليواصل حكمه وتعسفه