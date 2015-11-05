جيريمي كوربن: زيارة السيسي تمثل احتقارا لحقوق الإنسان

جيريمي كوربـِن ـ زعيم حزب العمال البريطاني

انتقد زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربـِن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبريطانيا، مؤكدا أن دعوة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للرئيس المصري وقائد الانقلاب العسكري تمثل احتقارا لحقوق الإنسان والديمقراطية، وتهدد الأمن القومي البريطاني حسب قوله.

ونقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية عن كوربن قوله إن الترحيب وتقديم الدعم العسكري لقائد انقلاب أطاح برئيس منتخب ديمقراطيا، وقاد عمليات قتل واعتقال لعدة آلاف، يجعل حكومة كاميرون مثيرة للسخرية.

وأوضح كوربن أن "تقديم الدعم للنظم الديكتاتورية في الشرق الأوسط كان عاملا رئيسيا في تغذية انتشار ما وصفه بالإرهاب، وكان على كاميرون أن يعلق تصدير السلاح لمصر إلى أن تـُستعاد الديمقراطية والحقوق المدنية".

وفي السياق نفسه طالب برلمانيون بريطانيون كاميرون بعدم إبرام أي اتفاقات لبيع أسلحة إلى مصر أثناء زيارة السيسي إلى لندن. كما طالب البرلمانيون كاميرون بالضغط على السيسي لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

يشار إلى أن زيارة السيسي إلى بريطانيا تأتي وسط جدل سياسي برلماني بين رافض للزيارة وداعم لها، وفي ظل مظاهرات رافضة للزيارة.