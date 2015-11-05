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الكاتشب ينقذ موظفة علقت بالثلاجة 8 ساعات

5/11/2015
الموظفة التي علقت في الثلاجة 8 ساعات-مترو البريطانية

علقت موظفة تعمل لدى سلسلة محلات Subway للأطعمة السريعة بالثلاجة لمدة 8 ساعات كاملة في درجة حرارة منخفضة، دون أن ينتبه اليها أحد وذلك عندما كانت تعمل بمفردها بدوام ليلي  -بحسب صحيفة مترو البريطانية.

وحاولت كارلي داوبني (20 عاماً) لفت الأنظار عندما كتبت بالكاتشاب على قطعة ورق مقوى "ساعدوني" أملاً بأن يراها أحد موظفي الكاميرات، ولكنها فشلت في الحصول على اهتمامهم، فلم يرها أحد.

بقيت كارلي عالقة بالثلاجة منذ الساعة 11:15 مساءً وحتى الـ 7:30 من صباح اليوم التالي، عندما وصل موظفو المحل لفتحه واكتشفوا مأساة زميلتهم.

وكشفت كارلي أنها كانت تعمل في الدوام الليلي بمفردها، وعندما ذهبت لوضع الحليب في الثلاجة، وأغلق الباب عليها ولم تتمكن من فتحه من الداخل، فأصبحت محتجزة وهي ترتدي بنطالاً قطنياً وقميص العمل، وكانت درجة الحرارة فوق الصفر بقليل.

وبعد الحادث كتبت كارلي على حسابها الخاص في تويتر: "لقد علقت في الثلاجة لمدة 8 ساعات ليلة أمس حتى الصباح ومدير العمل يسألني اذا كان بإمكاني العمل اليوم، ولم يسأل اذا كنت بخير!"

وقالت كارلي أنها شعرت بالذعر في اللحظات الأولى عندما أغلق باب الثلاجة عليها، ولكنها هدأت فيما بعد وبدأت تفكر بحلول لفتح الباب، وكتبت بالكاتشاب على إحدى اللوحات "ساعدوني" ولكن دون جدوى.

وكشفت أنها وصلت الى مرحلة لم تتمكن فيها من النقر على الباب من شدة البرد اذ كانت تشعر بالتجمد.. وتم التحقيق مع المدير المسؤول عن المخزن لما حدث للموظفة من ضرر نفسي وبدني وعقلي من تلك المحنة.
 

 
 

 

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