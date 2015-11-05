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الطفل مبتكر الساعة: قطر جوها ساخن ولكن تعليمها جيد

5/11/2015

قال الطالب الأمريكي من أصل سوداني أحمد محمد مبتكر الساعة، التي أثارت جدلا واسعا في الولايات المتحدة الأمريكية، إن الجو في قطر ساخن في إشارة لارتفاع درجات الحرارة في الدوحة.

وأضاف أحمد، خلال مشاركته في مؤتمر على هامش قمة (وايز) اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة، أنه أحب البيئة التعليمية في مؤسسة قطر، وأن المنهج الجديد يشكل تحديا كبيرا له، على حد وصفه.

من جانبه، قال سعد بن إبراهيم المهندي رئيس مؤسسة قطر للتربية والتعليم, إن برنامج المبدعين الذي ترعاه المؤسسة يهدف إلى  جذب المواهب العربية وتوفير الدعم اللازم لها, مشيرا إلى أنه تم إنشاء المؤسسة منذ ما يقرب من 20 عاما من أجل إعداد مفكرين ومبدعين.

وأضاف المهندي أن مؤسسة قطر تتميز بوجود البنية التحتية اللازمة  للمبدعين والمبتكرين لإطلاق مواهبهم لصالح مجتمعاتهم, كما أنها تدعم أكبر عدد من المبتكرين الشباب العربي لتنمية قدراتهم.

من جانبها، قالت بثينة النعيمي ممثلة مكتب التعليم ما قبل الجامعي، إن مؤسسة قطر أرست مجموعة مبادئ لدعم الموهوبين والمبتكرين من الشباب العربي, مشيرة إلى أن دولة  قطر أدركت أن التعليم هو الخطوة الأولى  في رسم مستقبل أفضل للبلاد, كما أنها بصدد اللمسات الأخيرة لافتتاح مدرسة للموهوبين.

المصدر : الجزيرة مباشر
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