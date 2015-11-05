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الذهب يتراجع ليلامس أدنى مستوياته في شهر

5/11/2015

الذهب يتراجع لأدنى مستوياته في شهر

انخفضت أسعار الذهب (الخميس) إلى أدنى مستوى لها في شهر بعدما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر، ما بدا معه المعدن معرضا لتكبد المزيد من الخسائر،  بعد إبقاء مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الباب مفتوحا أمام رفع الفائدة في ديسمبر كانون الأول. 

وسجل الذهب تراجعا بنسبة 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1105.50 دولار للأوقية مسجلا أدنى مستوى منذ الثاني من أكتوبر تشرين الأول ، إلا أنه ظل أعلى نحو 30 دولارا عن أدنى مستوياته في خمس سنوات ونصف السنة عندما بلغ 1077 دولارا للأوقية في يوليو تموز الماضي . 

كانت رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين قالت (الأربعاء) إن الولايات المتحدة مستعدة لرفع أسعار الفائدة إذا بررت هذا الإجراء البيانات الاقتصادية القادمة في إشارة إلى احتمال رفع الفائدة في ديسمبر كانون الأول.

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