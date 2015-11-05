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الحزب الجمهوري التونسي يطالب بتغيير الحكومة

5/11/2015
عصام الشابي  _المتحدث باسم الجزب الجمهوري التونسى

طالب عصام الشابي المتحدث الرسمي باسم الحزب الجمهوري التونسي بتغيير الفريق الحكومي في تونس وتشكيل فريق أخر يعمل على الملفات العاجلة في البلاد ببرنامج وطني متفق علية يلبي طموحات الشعب التونسي, مشيرا إلى أن الصراع الحاصل في الائتلاف الحاكم  في تونس يؤدي لمزيد من القلق كونه يؤثر على  الأمن والاستقرار.

كما طالب الشابي خلال مؤتمر صحفي عقده في تونس اليوم  الرئيس التونسي بفتح حوار مع جميع التيارات السياسية  لتخطى الأزمة .

وأضاف الشابي أن الأزمة الاقتصادية يرافقها تأزم فى المجال السياسي والأمني في البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر
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