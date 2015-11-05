البحرين تسجن 5 وتسقط جنسيتهم بتهمة التخابر مع إيران

المحامي العام البحريني – أحمد الحمادي

قال المحامي العام البحريني احمد الحمادي إن خمسة بحرينيين أدينوا بالتآمر مع إيران لتنفيذ هجمات داخل المملكة وحكم عليهم بالسجن المؤبد وأسقطت عنهم الجنسية – بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وأوضح المحامي العام أحمد الحمادي في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين أ اثنين من المتهمين كانا حاضرين في جلسة النطق بالحكم في المحكمة الجنائية الكبرى بينما حوكم الباقون غيابيا، وأضاف أن اثنين منهم تلقيا التدريب في إيران مع الحرس الثوري بينما قدم الباقون الدعم المالي واللوجستي.

وأعلنت الداخلية البحرينية (الأربعاء) إنها اعتقلت 47 عضوا في مجموعة قالت إنها مرتبطة "بعناصر إرهابية في إيران" وتخطط أيضا لشن هجمات.

كانت البحرين استدعت الشهر الماضي سفيرها من إيران بعد يوم من إعلانها أن قواتها الأمنية اكتشفت مصنعا كبيرا للقنابل وألقت القبض على عدد ممن وصفتهم بـ المشتبه بصلاتهم بالحرس الثوري الإيراني.