ارتفاع عدد ضحايا تفجير سيارة ملغومة في لبنان إلى9 قتلى

ارتفاع عدد ضحايا تفجير سيارة ملغومة في لبنان

ارتفع عدد قتلى تفجير سيارة ملغومة في مدينة عرسال شمال شرقي لبنان اليوم الخميس إلى تسعة قتلى وأربعة مصابين حسمبا نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر أمنية.

وذكرت الوكالة أن انفجار عرسال, الذي وقع بدراجة نارية أمام مقر هيئة علماء القلمون, استهدف اجتماعا لهم، وهم رجال دين معظمهم من السوريين في مكتب الهيئة الشرعية لتجمع علماء القلمون في البلدة.

وقع الانفجار في منطقة تجارية بحي السبيل في بلدة عرسال. وأدى على الفور لسقوط قتيلين وارتفع العدد بعد ذلك إلى 9 قتلى.

يشار إلى أن الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية أفادت بمقتل خمسة أشخاص بينهم رئيس هيئة علماء القلمون الشيخ عثمان منصور (سوري الجنسية ) في الانفجار الذي وقع في محلة السبيل في بلدة عرسال شرقي لبنان .

وأشارت الى أن الهيئة، تعنى بموضوع المخيمات والمساعدات للنازحين السوريين،إضافة الى انها كانت تقوم بوساطات مع جبهة النصرة لإطلاق سراح معتقلين لديها.