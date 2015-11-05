إسكندرية_بتغرق يتصدر تويتر.. عوامة لكل مواطن

تصدر هاشتاج #إسكندرية_بتغرق، الأعلى متابعة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد هطول الأمطار على المحافظة بغزارة للمرة الثانية في أقل من أسبوعين.

ودشن مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى تويتر الهاشتاج، متوقعين حدوث كارثة مماثلة لتلك التي وقعت الأسبوع الماضي، عندما غرقت المنازل والشوارع بمياه الأمطار.

ودشن النشطاء في نفس الوقت هاشتاجي #إسكندرية_بتغرق_عوامة، #إسكندرية_بتغرق_المصريين.. وسخر أبناء المحافظة من المغردين على موقع التدوينات القصيرة، وجاءت أبرز التعليقات على النحو التالي:

‏@szahermb1

"شعب الإسكندرية يتقدم باستقالته للحكومة، والحكومة ترفض بسبب هذه الظروف العصيبة التي تمر بها المحافظة".

أنا كبهير انبهرت‏@AlyElbassel

"إسكندريه عايزة سباك #إسكندريه_بتغرق".

@osama_osama2221

"أنت منين. ؟ أنا من إسكندرية .. أغرق ناس".

‏@Ahmed_Gaber19

"عااااااجل : القبض على 20 شابا راكبين عوامة فى محرم بك حاولوا الهجرة غير الشرعية إلى المنتزة".

@yasser1976

"عايزين نشيل محافظ إسكندرية اللي لسه متعينش".

Ta Rek

"أهل اسكندرية الغرقانين ..في كل حتة مسمعين".

Mohamed Abdelrazek

"هتتعامل هنتعامل ..طلع مايوهك متكامل".

الغلبان™‏@Sa3edovic_

"الناس بتصحى بدرى تأخد شاور وتروح الجامعة، احنا فى اسكندريه بنصحى نروح الجامعة على طول وبنأخد الشاور فى السكه".

‏@MasryAna15

"أى نعم الأمطار آذت ناس كتير و #إسكندريه_بتغرق و # الغردقة_بتغرق

لكن ما عندوش أوامر "بتصفية" المية !!"

‏@Isalmnahaya

"المفروض رخصة السواقه دلوقتي في إسكندريه يبقي فيها اختبار سباحة".

‏@Uchiha_DaRkOo

"أكتر ناس استفادوا من حوار إسكندرية دا .. الميكانيكي و كهربائى عربيات !"

بنوته اسكندرانيه ‏@olamurad1

"كارثة إيه ده شتا ..الكوارث في أمريكا ..الكوارث تسونامي .. ال عندنا أهمال وتقصير وفساد".

‏@peryahmed28

"عاااااااااااااااجل: العثور علي شبكة الصرف الصحي لمحافظة الإسكندرية بمنزل حسن مالك في التجمع الخامس".

@EmanEmyloversm

"الناس في مصر دلوقتي متقسمة نصين .. ناس برة بتحمد ربنا إن هما مش هنا .. وناس نفسها تمشي من هنا".

‏@haidi_desoki

"يعنى تخيل كده .. بدل ما أمك تقولك خد معاك جاكيت وأنت نازل..تقولك خد معاك عوامة وأنت نازل".

‏@hagarkhamis0

"عوامة لكل مواطن".

‏@mariymelganainy

"روح نادي ع الصعيدي، وابن أخوك البورسعيدي.. علشان تنفخوا عوامة، الشباب الإسكندراني? الليلة دي ليلة غرقان".

‏@Omaar_Alaa

"أهو اللي عنده عوامة دلوقتي أحسن من اللي عنده عربية".

‏@DonKamolly

"المشكلة الوحيدة دلوقتي أنني ماعنديش ولا عوامة شتوي، كل عواماتي صيفي!"

‏@Shery__Alex

"النهارده الفلنتيين المفروض أحلي هديه للبنت الاسكندرانية إنك تجبلها عوامة".