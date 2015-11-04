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6 قتلى في هجوم استهدف ناد للشرطة بسيناء

4/11/2015
صور متداولة لحادث نادي الشرطة بالعريش

أفادت مصادر قبلية في شبه جزيرة سيناء   (الأربعاء) بمقتل ستة على الأقل من قوات الأمن   والمدنيين فضلاً عن إصابة ما لا يقل عن عشرة من أفراد نادي الشرطة والمدنيين غربي مدينة العريش بعد اقتحام سيارة مفخخة للنادي.

وقد تبنى تنظيم الدولة الهجوم الانتحاري الذي استهداف مبنى نادي ضباط الشرطة، والذي أعلن السبت الماضي مسؤوليته أيضاً عن تحطم طائرة روسية ومقتل 224 راكباً كانوا على متنها.

وفيما تحدث التلفزيون الرسمي عن مقتل ثلاثة شرطيين على الأقل في اعتداء العريش، ونقلت رويترزعن مصادر أمنية بأن الهجوم أوقع ما لا يقل عن ستة قتلى وعشرة جرحى.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية، فإن انتحارياً فجر سيارته المفخخة أمام ناد للشرطة في العريش كبرى مدن شمال سيناء، حيث يقاتل الجيش تنظيم الدولة وحيث تحطمت طائرة الإيرباص الروسية السبت.

وتبنى تنظيم "ولاية سيناء" الفرع المصري لتنظيم الدولة على الفور انفجار العريش على حساباته على "تويتر"، مؤكداً أن انتحاريا نفذه رداً على اعتقال نساء من البدو في المنطقة.

 في الوقت نفسه ، قالت مصارد للجزيرة إن قصفاً عنيفاً على مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح في سيناء شنته القوات المصرية عقب وقوع الحادث.

 

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