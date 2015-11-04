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30 نائبا بالبرلمان التونسي يعلقون عضويتهم بـ"نداء تونس"

4/11/2015

علق 30 نائبا في البرلمان التونسي عضويتهم في حزب نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحاكم وهددوا بالاستقالة نهائيا من الحزب والكتلة البرلمانية في أخر تطور للانقسامات التي تهز الحزب، ما يهدد بفقدان الحزب مركزه الأول في البرلمان  الذي يشغل فيه  86 مقعدا.

وقالت وفاء مخلوف في مؤتمر صحفي ضم 30 نائبا من نداء تونس "نحن نعلن تعليق عضويتنا بالحزب منذ اليوم الى حين اجتماع المكتب التنفيذي وهو الهيكل الشرعي الذي يمكن اتخاذ القرارات الحاسمة"، وأضافت أن النواب سيستقيلون من الكتلة البرلمانية والحزب نهائيا اذا استمر رفض الاعتراف بالهياكل الشرعية المتمثلة في المكتب التنفيذي.

وبعد أسابيع من احتدام الخلافات بين قيادات حزب نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحاكم في تونس أصبح الحزب على وشك التشتت والانقسام إلى حزبين بل وأضحى مهددا بفقدان الأغلبية البرلمانية لخصمه حركة النهضة الإسلامية، وظلت الخلافات كامنة إلى أن تحولت يوم السبت الماضي إلى عراك وتبادل للعنف بالعصي والهروات في اجتماع للحزب بمدينة الحمامات. ويضم المعسكر الأول حافظ قائد السبسي نجل رئيس البلاد والذي يسعى للعب دور أكبر في الحزب من خلال السعي لإعادة هيكلته بينما يتزعم الثاني محسن مرزوق الأمين العام للحزب.

 ويواجه الباجي قائد السبسي انتقادات بأنه يحاول توريث ابنه قيادة الحزب لإعداده لمنصب سياسي أهم في وقت لاحق. ولكن رئاسة الجمهورية تنفي هذا كما تنفي أي تدخل في الخلافات بين الفريقين المتصارعين وتستنكر الزج بها في الخلافات الداخلية للحزب.

 يذكر أن حزب نداء تونس أصبح القوة الرئيسية في البلاد بعد أن قاد احتجاجات شعبية في صيف 2013 انتهت بتنحي النهضة عن الحكم وتكوين حكومة غير حزبية قادت البلاد إلى انتخابات في 2014 ومن ثمّ انتقال سلس للسلطة.

 

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