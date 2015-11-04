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11 قتيلا في سيول البحيرة .. والمحافظة تغلق المدارس يومين

4/11/2015
 تم نقل الجثث لمشرحة مستشفى وادى النطرون وجار التحقيق

أعلن اللواء عزيز إدوارد، نائب مدير أمن البحيرة، اليوم، ارتفاع عدد الضحايا جراء السيول التي شهدتها المحافظة إلى 11 شخصا.

وأضاف إدوارد أنه تم انتشال 8 جثث من قرية «عفونة» بوادي النطرون، وجثتين من «أبوحمص»، وجثة واحدة من قرية «الرحمانية».

وأوضح أن من بين الضحايا جثة لطفل يدعى رفيع ناصر محمود، 9 سنوات، مشيرًا إلى أن مياه السيول جرفته من منزله لمسافة 200 متر.

وقررت وزير التضامن الاجتماعي غادة والي صرف 10 آلاف جنيه مساعدات إنسانية عاجلة لكل حالة وفاة من ضحايا الأمطار الغزيرة والطقس السئ الذي شهدته محافظة البحيرة.

ومن جانبه وجه رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل بالعمل على توفير كافة احتياجات المواطنين المتضررين من سقوط الأمطار فى محافظة البحيرة وسرعة توفير الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية اللازمة لأهالى القرى المتضررة.

كما أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة ، عن تعطيل كل المدارس بالمحافظة لمدة يومين بدءًا من اليوم، وذلك لسوء الأحوال الجوية والسيول التى اجتاحت عددًا من المدن والمراكز خاصة في وادى النطرون

وأعلنت وزارة الصحة والسكان فى تقرير مبدئى لها ، وفاة 6 أشخاص وإصابة 16 آخرين جراء موجة من الأمطار الغزيرة  التى ضربت قرية "عفون" – بالكيلو 8 على الطريق الدولى التابع لمركز وادى النطرون – صباح اليوم ، مشيرة إلى أنه تم الدفع بـ 20 سيارة إسعاف لنقل المصابين ، كما دفعت الوزارة بفرق إنتشار سريع من الأطباء و التمريض متواجدة بالقرية منذ الصباح الباكر.

وأوضحت الوزارة أنه تم خروج 13 من المصابين بعد تحسن حالتهم، ولازال يخضع 3 مصابين للعلاج والملاحظة بمستشفى وادى النطرون وتتراوح الحالات بين كسور و سحجات و كدمات، مشيرة إلى أن حالات الوفاة الستة عبارة عن 5 حالات وفاة بمستشفى وادى النطرون بسبب "الغرق"، وحالة وفاة واحدة "صعق كهربائى" بمستشفى كفر الدوار العام.

وتابعت الوزارة فى بيان لها اليوم ، أنه تم رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات بجميع المراكز المحيطة بالقرية، وعلى الطرق المؤدية لها، فضلاً عن قيام مديرية الصحة بالبحيرة بدعم القرية بالمستلزمات الطبية والأدوية اللازمة .

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