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هيرست: النظام المصري يدعم تنظيم الدولة عبر اعتقال الأبرياء

4/11/2015
الكاتب الصحفي البريطاني ديفيد هيرست

قال الكاتب الصحفي البريطاني ديفيد هيرست إن النظام المصري يدعم تنظيم الدولة الإسلامية عبر اعتقال الأبرياء الذين ينتهجون العنف بعد خروجهم من الاعتقال.

وأضاف هيرست – في مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر – إن الحوار بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء البريطاني لن يخدم سوى السيسي  والعسكريين الفاسدين .

وفي نفس المقابلة قال د / حسن نافعة – أستاذ العلوم السياسية إن ملف حقوق الإنسان لن يتم طرحه في اللقاء الذي سيجمع بين السيسي ورئيس الوزراء البريطاني إلا عرضا .

ومن جانبه ذكر الكاتب الصحفي وائل قنديل – في نفس المقابلة – أن السيسي لو أنه يعتبر جماعة الإخوان المسلمين جزءا من الشعب كما قال فقد قتل واعتقل من الشعب الآلاف على حد وصفه .

وكان  السيسي قد صرح مؤخرا في لقاء مع قناة bbc  البريطانية بأن جماعة الإخوان المسلمين جزء من الشعب المصري، وأن الشعب هو من يقرر طبيعة الدور ، الذي يمكن أن تلعبه الجماعة في المستقبل على حد قوله.

المصدر : الجزيرة مباشر
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