ميشيل أوباما للرجال: ساعدوا النساء

طالبت ميشيل أوباما، السيدة الأولى في الولايات المتحدة في رسالة إلى الرجال حول العالم بضرورة مساعدة النساء والفتيات للانخراط في التعليم وسوق العمل وحمايتهن.

وأثنت أوباما خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم (وايز) المنعقد في قطر، بالشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، لعملها الرائع في مجال التعليم والأطفال، فبفضل ريادتها حققت الكثير من الإنجازات في التعليم وسبل تطويره.



وأضافت أن كل طفل على وجه الأرض يستحق فرصة التعليم.

وأشارت إلى أن هناك مراهقات حول العالم يتعرضن للاغتصاب والإيذاء وهن في طريقهن إلى المدارس ، وأنه عندما تنتهي الفتاة من دراستها لا تجد مكانا لها في سوق العمل، داعية إلى الاستثمار الجيد في مجال تعليم الفتيات وتوفير المواصلات والطرق والمنشآت الصحية لهن، فالطريق ما زال طويلا لتطوير منظومة تعليم الفتيات حول العالم وخاصة في الدول النامية.

وأضافت أوباما، أنه يجب أن تتخلى مجتمعاتنا حول العالم عن القوانين والتقاليد المقيدة لتعليم الفتيات، ويجب تشجيع الفتيات للانخراط في كافة المجالات التعليمة بالمساواة مع الرجال، وأشارت إلى أنه من واقع تجربتها الخاصة وتجربة بلادها فأنه لا يمكن فصل تعليم الفتاة عن منظومة التنمية المستدامة.

ودعت ميشيل أوباما المجتمعات المختلفة إلى التخلي عن ثقافة الإفلات من العقاب حيال مرتكبي الجرائم ضد المرأة.

وقالت إن الفتيات تتألقن عندما تستثمر الأسرة والمجتمع في تعليمهن.

وحكت أوباما عن تجربتها في التعليم، مشيرة إلى أن التعليم فتح لها فرصا لم تكن تحلم بها كفتاة سوداء في أمريكا، فشهادتها في القانون من جامعة هارفارد أخذتها إلى أماكن لم تكن تتخيلها انتهاءا بالبيت الأبيض.

وفي ختام كلمتها أعربت أوباما عن الأمل في أن يحظى كل طفل على وجه المعمورة بالفرصة التعليمية المناسبة وقالت : إننا لو فعلنا لك فسنمنح كل أطفالنا مستقبلا يحقق أهدافهم ويليق بطموحاتهم .