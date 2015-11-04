البث الحي
منوعات

منظمة كندية تدعو للتحقيق في ممارسات عنصرية ضد مساجين مسلمين

4/11/2015

دعا المجلس الوطني لمسلمي كندا سلطات يلاده إلى إجراء تحقيق في ممارسات عنصرية يتعرض لها سجناء مسلمون في السجون الفيدرالية .

وذكر بيان صادر عن المجلس أنه يتابع الشكاوى الواردة إليه منذ ثلاث سنوات، دون تسجيل أي تقدم في الاتجاه الإيجابي، مطالبًا بالتحرك العاجل من أجل حل المشكلة.

وكشف البيان عن تعرض السجينين المسلمين نيكولاس هوفنسيان (30 عامًا) ومحمد كريم (35 عامًا) للتمييز الديني في سجن غراند كاش شمال غربي ولاية ألبرتا، مشيرًا إلى نقله شكوى السجينين إلى لجنة حقوق الإنسان الكندية.  

وحسب الشكوى فإن كلا من هوفنسيان وكريم يُنادى بـ "الإرهابي"، ويتعرض لممازحات عنصرية للغاية، كما أن إدارة السجن لم تسمح لهما إلا بزيارة كنيسة السجن من أجل أداء العبادات، إلا أن الكنيسة أيضًا لا تدع لهما الوقت الكافي للعبادة.   

وأشار هوفنسيان وكريم إلى تعرضهما لمضايقات مستمرة من جانب أسقف الكنيسة، مارك ماكغي، المسؤول عن الأنشطة الدينية في السجن، حيث يقطع عليهم الصلوات بحجة إقامة المراسم الكاثوليكية، ويخرجهما من الكنيسة.

وأفاد السجينان أنهما مُنعا من دخول الكنيسة لأنهما لا يخاطبان الأسقف بعبارة "Father- أبتي"، وأن إدارة السجن لا تسمح لهما بالوضوء في المغاسل.

وقال هوفنسيان إن الأسقف يحط من قدره وجميع من اعتنقوا الإسلام في السجن، وإنه سأله مرارًا عن سبب اعتناقه الإسلام؟ مؤكدا على ضرورة أن يعود كاثوليكيًّا.

بدوره، أفاد محمد كريم أنهما طلبا من إدارة السجن غطاءً نظيفًا من أجل أداء الصلوات عليه، فأعطتهم بطانية قذرة وطلبت منهم دفع 20 دولار ثمنًا لها، مضيفًا: "علينا ان نقتصد من مصاريفنا لمدة أسبوعين حتى ندخر ثمن البطانية، رغم أن المسلمين في أدمونتون يتبرعون للسجن بسجادات الصلاة والبطانيات والمصاحف".

وعقب وصول شكوى كريم وهوفنسيان إلى لجنة حقوق الإنسان، أصدرت إدارة السجون الكندية بيانًا أوضحت أن السلطات تحترم كافة الأديان والمعتقدات، وأن المباحثات جارية مع إدارة سجن غراند كاش من أجل تحسين وضع المساجين.

وأشار البيان إلى إعادة تنظيم مدة عبادة المساجين المسلمين في الكنيسة، وتخصيص إمام لإلقاء خطبة الجمعة عن طريق دائرة تلفزيونية مغلقة.

المزيد من منوعات

ليس بموجب معاملة تفضيلية.. الملكة إليزابيث ستتلقى لقاح فايزر بالتزامن مع بداية طرحه في بريطانيا

اليزابيث الثانية ملكة انجلترا (رويترز)

لأول مرة.. توصية أمريكية بارتداء الكمامة حتى داخل المنازل

الرئيس المنتخب جو بايدن قال إنه ينوي أن يطلب من الأمريكيين وضع كِمامات لمدة 100 يوم (غيتي)

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

ترمب يعتبر نفسه الفائز في الانتخابات ويتعهد بمواصلة القتال (فيديو)

U.S. President Donald Trump hosts a campaign event with U.S. Republican Senators David Perdue and Kelly Loeffler at Valdosta Regional Airport in Valdosta, Georgia, U.S., December 5, 2020. REUTERS/Dustin Chambers

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

نائب مرشد الإخوان يتحدث للجزيرة مباشر عن احتمالات التغيير في المنطقة مع إدارة بايدن (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)