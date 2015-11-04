منظمة كندية تدعو للتحقيق في ممارسات عنصرية ضد مساجين مسلمين

دعا المجلس الوطني لمسلمي كندا سلطات يلاده إلى إجراء تحقيق في ممارسات عنصرية يتعرض لها سجناء مسلمون في السجون الفيدرالية .

وذكر بيان صادر عن المجلس أنه يتابع الشكاوى الواردة إليه منذ ثلاث سنوات، دون تسجيل أي تقدم في الاتجاه الإيجابي، مطالبًا بالتحرك العاجل من أجل حل المشكلة.

وكشف البيان عن تعرض السجينين المسلمين نيكولاس هوفنسيان (30 عامًا) ومحمد كريم (35 عامًا) للتمييز الديني في سجن غراند كاش شمال غربي ولاية ألبرتا، مشيرًا إلى نقله شكوى السجينين إلى لجنة حقوق الإنسان الكندية.

وحسب الشكوى فإن كلا من هوفنسيان وكريم يُنادى بـ "الإرهابي"، ويتعرض لممازحات عنصرية للغاية، كما أن إدارة السجن لم تسمح لهما إلا بزيارة كنيسة السجن من أجل أداء العبادات، إلا أن الكنيسة أيضًا لا تدع لهما الوقت الكافي للعبادة.

وأشار هوفنسيان وكريم إلى تعرضهما لمضايقات مستمرة من جانب أسقف الكنيسة، مارك ماكغي، المسؤول عن الأنشطة الدينية في السجن، حيث يقطع عليهم الصلوات بحجة إقامة المراسم الكاثوليكية، ويخرجهما من الكنيسة.

وأفاد السجينان أنهما مُنعا من دخول الكنيسة لأنهما لا يخاطبان الأسقف بعبارة "Father- أبتي"، وأن إدارة السجن لا تسمح لهما بالوضوء في المغاسل.

وقال هوفنسيان إن الأسقف يحط من قدره وجميع من اعتنقوا الإسلام في السجن، وإنه سأله مرارًا عن سبب اعتناقه الإسلام؟ مؤكدا على ضرورة أن يعود كاثوليكيًّا.

بدوره، أفاد محمد كريم أنهما طلبا من إدارة السجن غطاءً نظيفًا من أجل أداء الصلوات عليه، فأعطتهم بطانية قذرة وطلبت منهم دفع 20 دولار ثمنًا لها، مضيفًا: "علينا ان نقتصد من مصاريفنا لمدة أسبوعين حتى ندخر ثمن البطانية، رغم أن المسلمين في أدمونتون يتبرعون للسجن بسجادات الصلاة والبطانيات والمصاحف".

وعقب وصول شكوى كريم وهوفنسيان إلى لجنة حقوق الإنسان، أصدرت إدارة السجون الكندية بيانًا أوضحت أن السلطات تحترم كافة الأديان والمعتقدات، وأن المباحثات جارية مع إدارة سجن غراند كاش من أجل تحسين وضع المساجين.

وأشار البيان إلى إعادة تنظيم مدة عبادة المساجين المسلمين في الكنيسة، وتخصيص إمام لإلقاء خطبة الجمعة عن طريق دائرة تلفزيونية مغلقة.