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مصر: أحد الصندوقين الأسودين للطائرة الروسية به "تلفيات"

4/11/2015

موقع تحطم الطائرة الروسية في سيناء – أرشيف

قالت وزارة الطيران المصرية (الأربعاء) إن أحد الصندوقين الأسودين للطائرة الروسية المنكوبة وجدت به بعض التلفيات وسيتطلب الكثير من العمل لاستخراج ما به من بيانات حيث إنه يحتوي على مسجل الصوت داخل قمرة القيادة . 

وأشار البيان الصادر عن وزارة الطيران المدني المصرية أن محققين استخرجوا محتويات صندوق البيانات الخاص بالطائرة الروسية التي تحطمت في سيناء هذا الأسبوع ويعكفون على دراستها وتحليلها وهو أحد  الصندوقين الأسودين للطائرة. 

وقال بيان الوزارة إنه لا يمكن إصدار أي تعليق بشأن مسجل الصوت داخل قمرة القيادة، حيث إن الفحص لا يزال متواصلا على أجزاء في موقع تحطم الطائرة. 

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