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مسؤولة أممية تحذر من مخاطر تغير المناخ على الأمن الغذائي

4/11/2015
هلا ألفير-مقرر الأمم المتحدة

حذرت هلا ألفير، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الغذاء، من التهديدات الحادة الناجمة عن تغير المناخ وتأثيرها على الأمن الغذائي بما قد يعرض 600 مليون شخص آخر لخطر الإصابة بسوء التغذية.

وقالت الفير، إن لتزايد حدة وتواتر أحوال الطقس المتطرفة وارتفاع درجات الحرارة ومستويات البحر والفيضانات والجفاف آثارا كبيرة على الحق في الغذاء".

وأكدت الفير أن جميع تلك الحوادث المناخية ستؤثر بشكل سلبي على المحاصيل والماشية ومزارع الأسماك والزراعة وعلى سبل كسب العيش.

وحذرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الغذاء من أن الاستجابة للطلب على المواد الغذائية من خلال الأساليب الزراعية القائمة على الإنتاج واسع النطاق، ليست الحل السليم.

وشددت على الحاجة للانتقال من الزراعة الصناعية إلى الأنظمة التحويلية مثل الزراعة البيئية التي تدعم حركة الغذاء المحلي، وتحمي صغار المزارعين وفي نفس الوقت تحافظ على الاستدامة البيئية وتيسر توفير النظام الغذائي الصحي.

تأتي توصيات المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الغذاء قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المرتقب حول تغير المناخ في باريس في الفترة بين 30 نوفمبر الجاري وحتى 11 ديسمبر القادم.

ويهدف المؤتمر إلى التوصل إلى اتفاق قانوني شامل تحت مظلة معاهدة الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، من أجل تخفيض انبعاث غازات الاحتباس الحراري.

وشددت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالحق في الغذاء على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق تعهداً واضحاً من جميع الأطراف المعنية بضمان العدالة في مجال المناخ والأمن الغذائي للجميع.

 

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