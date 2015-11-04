كارتر: على الآسيان إيجاد منظومة "دفاعية" تدعم الاستقرار

قال وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر إنه على دول جنوب شرق آسيا تحقيق منظومة دفاعية تستند إلى القوانين والأعراف الدولية للحفاظ على أمن واستقرار وازدهار هذه المنطقة ، وكشف كارتر عن نية الرئيس الأمريكي زيارة المنطقة خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وعلى هامش مشاركته في قمة وزراء دفاع رابطة الأسيان في ماليزيا قال إنه على يقين إن هذه القمة ستساعد على تبديد المخاوف المتعلقة بمنطقة بحر الصين الجنوبي من خلال الحوار والتعاون ، وأشار إلى أن بلاده تقف موقفا محايدا من جميع أطراف النزاع في منطقة بحر الصين الجنوبي .

وأشار كارتير إلى أنه تلقى دعوة من الرئيس الصيني خلال زيارته الأخيرة لواشنطن ، وأنه أبلغ نظيره الصيني الليلة الماضية بقبول هذه الدعوة ، وقال إنه يطمح أن تتم هذه الزيارة في الربيع المقبل، وأشاد كارتر بجهود رجال البحرية الأمريكية والتي قال إنها تدعم جهود السلام والاستقرار في منطقة نوب شرق آسيا.

وردا على سؤال بشأن فرض الصين تواجدا عسكريا في مناطق النزاع في بحر الصين الجنوبي قال آشتون إن الرئيس الصيني أكد خلال تواجده في واشنطن يأن بلاده لا ترغب في فرض تواجد عسكري في المنطقة ، إلا أنه أشار إلى أن بناء الثقة هي أحد الموضوعات التي ناقشتها قمة دول جنوب شرق آسيا ( آسيان) خلال الفترة الأخيرة.

وحول إرسال الولايات المتحدة لحاملات طائرات في منطقة جنوب شرق الصين ، أشار آشتون إلى أن تواجد القوات الأمريكية في بحر الصين ليس جديدا ، وأن ذلك مستمر منذ عقود عدة ، وقال إنه على جميع دول العالم ضمان حرية الملاحة وأمنها ، وأشار إلى ما وصفه بسيطرة الصين على بعض المناطق وقيامها بتنفيذ بعض الجزر الصناعية _ وهو ما دعا الصين للتوقف عنه بشكل فوري.