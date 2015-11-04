فوربس: للعام الثالث ، بوتين الرجل الأقوى في العالم

فوربس تختار بوتين الشخصية الأقوى في العالم لعام 2015

اختارت مجلة "فوربس" للسنة الثالثة على التوالي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقوى رجل في العالم وذلك بحسب تصنيف نشرته (الأربعاء)، وحل فيه الرئيس الأميركي باراك أوباما في المرتبة الثالثة خلف المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وقالت المجلة إن بوتين "يواصل إثبات أنه أحد الرجال القلائل في العالم الذي بوسعه أن يسمح لنفسه بأن يفعل ما يشاء"وأضافت "فوربس" على موقعها الإلكتروني أن العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا إثر الأزمة الأوكرانية "ضربت الروبل ودفعت روسيا إلى انكماش يزداد وضوحاً، لكنها لم تؤد إلى إضعافها على الإطلاق".

والمرتبة الثانية في التصنيف احتلتها المستشارة الألمانية التي تقدمت بذلك ثلاثة مراكز عن تصنيف العام السابق، في حين خسر أوباما مركزاً واحداً ليتراجع إلى المرتبة الثالثة بعدما كان في العام السابق في المرتبة الثانية خلف بوتين.