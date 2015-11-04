صيني يتناول 2,5 كيلوغرام من الفلفل الحار يومياً !

ملك الفلفل الحار-ديلي ميل البريطانية

أصبح رجل من قرية صغيرة في الصين يحمل لقب "ملك الفلفل" الأحمر الحار، بعد أن أظهر للعالم شهيته الرهيبة في تناول الفلفل الحار –بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

إنه "لي يونغ تشي" (48 عاماً) الذي يعيش في قرية شاولي بمقاطعة خنان، يستهلك حوالي 5.5 أرطال (2.5 كيلوغرام) من الفلفل الحار يومياً، ليس هذا فحسب بل يستخدمه أيضاً كغسول للفم في الصباح.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن جريدة الشعب الصينية ووفقاً لتقارير المحلية أن "لي" صرح بأن وجبته من الممكن أن لا تحتوي لحما أو بيضا، ولكنه لا يستطيع أن تكون هذه الوجبة من دون الفلفل، وأي وجبة بدون الفلفل فهي غير لائقة".

وأضاف أيضاً: "معظم الناس ينظفون أسنانهم صباحاً بالفرشاة ومعجون الأسنان، أما أنا فأنظف أسناني بالفلفل، كما أنني أتناول وجبة خفيفة في المساء بعد فراغي من العمل لقتل الوقت".

ومن أجل تلبية احتياجاته اليومية، فإن "لي" يزرع ثمانية أنواع مختلفة من الفلفل الحار في حديقة منزله، مؤكداً انه نادراً ما يمرض.

بدا ولع "لي" بالفلفل قبل 10 أعوام حينما اتهمه صاحب أحد المطاعم بسرقة الفلفل الحار لكنه في الحقيقة كان قد أكله وأثبت براءته أمام كل الحاضرين بأن تناول كميات كبيرة من الفلفل الحار.

وازداد سيط "لي" واتسعت شهرته عندما فاز على جميع منافسيه عام 2009 في مسابقة لتناول الفلفل الحار وتوج بلقب "ملك الفلفل الحار" من قبل حكومة مقاطعة هونان.