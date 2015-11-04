صورة.. "رغاوي" شركة الصابون بالإسكندرية نتيجة الأمطار

رغاوي شركة الصابون بالإسكندرية بعد اختلاطها بالأمطار

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفقاعات كثيفة في شوارع مدينة الإسكندرية المصرية، قريبة من موقع شركة الزيوت والصابون بالمدينة.

وقال شهود عيان إن الفقاعات نتجت عن اختلاط مياه الأمطار بالصابون الموجود داخل مبنى الشركة بعد غرقه، وامتدت من بداية مطلع كوبري منطقة محرم بك وحتى طريق قناة السويس.

وانهالت التعليقات الساخرة من الصورة، فقال "محمد علي عطية": على البركة، بفتح الباء أو كسرها…مش فارقة.

وعلق أحمد صالح: صورة اليوم…جائزة افضل مشهد كوميدي فى عز الغم.

وكتبت مروة رأفت: الظاهر رئيس مجلس قيادة العالم بيشتغل مخرج افلام فانتازيا بعد الظهر.

وقالت منى رجب: بلد الزحاليق.

وقال محمد سليمان: مصر بتتزفلط.

وعلق هيثم مصطفى: أهو يبقى تنضيف و غسيل شوارع بالمرة.