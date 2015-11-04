سلطان أمام مجلس النواب الأمريكي يطالب بالإفراج عن المعتقلين

طالب الناشط المصري محمد سلطان بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسين في السجون المصرية خلال كلمة له في جلسة استماع حول انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بمجلس النواب الأمريكي

وعبر سلطان عن فخره بمصريته، موضحا أنه شعر بالنشوة عندما تظاهر المصريون من أجل كرامتهم في 25 يناير 2011″

وقال سلطان وهو صاحب أطول إضراب داخل السجون بالعالم إنه كان شاهدا على مجزرتين وقعتا قبل مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة ، وذلك في إشارة إلى مجزرتي الحرس الجمهوري والمنصة

وتحدث سلطان عن الانتهاكات التي تعرض لها خلال فترة سجنه مشيرا إلى أنه وضع في زنزانة من دون نوافذ وكان يتعرض لما أسماه تعذيبا منهجيا حتى أنه بات يعاني اضطرابات في النوم حتى الآن من جراء هذه الممارسات.

وأتهم سلطان الأمن المصري بتسليط الأمن المصري أعضاءا من تنظيم الدولة الإسلامية عليه داخل السجن لإقناعه بعدم جدوى السلمية ، وأنه يجب التخلي عنها.ا



وندد سلطان في كلمته بالسلطات المصرية والتي قال إنها تدعي محاربة الإرهاب بينما هي تحتجز أكثر من 40 ألفا خلف القضبان لأسباب سياسية ، وفي هذا السياق أشار سلطان إلى أهمية قيام الحكومة الأمريكية بالضغط من أجل إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين ومن أبرزهم علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر وماهينور المصري وإسراء الطويل

جدير بالذكر أن محمد سلطان هو ناشط سياسي مصري أميركي ، اعتقل إثر الانقلاب العسكري بمصر عام 2013 ، ووُضع في غرفة تسمى "الثلاجة" ، وساءت ظروفه بالسجن فأضرب عن الطعام لمدة 495 يوما، ولُقب بـ"صاحب أطول إضراب عن الطعام بالعالم"، ثم أفرج عنه في مايو/أيار من العام الحالي.