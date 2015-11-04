رئيس وزراء مصر في "عفونة" بعد غرقها وإصابة 95 شخصا

رئيس الوزراء المصري – شريف إسماعيل

تعرضت عدة محافظات ساحلية مصرية لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة أدت إلى إغراق مناطق بأكملها ، حيث أصيب نحو 95 شخصا في قرية "عفونة" بمحافظة البحيرة ، فيما أغرقت عشرات المنازل جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي تعرضت لها القرية فجر الأربعاء .

وساعدت القوات المسلحة والحماية المدنية فى عملية الإنقاذ، كما يجري البحث حاليا عن مفقودين جراء السيول ، يأتي ذلك بينما قالت مصادر حكومية أن رئيس الوزرائ شريف إسماعيل توجه إلى القرية المذكورة لتفقد الأوضاع.

كانت قرية "عفونة" التابعة لوادى النطرون بمحافظة البحيرة، قد تعرضت فجر اليوم، لأمطار غزيرة وسيول، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى القرية لنجدة وإنقاذ الأسر المتضررة.