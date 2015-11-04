ذوو المختفين قسريا يبحثون عنهم بالـ DNA

على الرغم من تصريحات بعض المسؤولين المصريين بعدم وجود اختفاء قسري أو احتجاز داخل السجون بدون تهم, إلا أن بعض الأهالي نفوا ذلك في لقائهم مع "الجزيرة مباشر" .

قال حسين مهنى شقيق أحد المختفين قسريا إنه تم القبض على شقيقة في 26 /12 / 2014 داخل الجامعة, مشيرا إلى أنه تقدم بلاغات لجميع الجهات المختصة ولم يستدل على مكان شقيقه حتى الأن, لافتا إلى أنه لم ينتمِ لأي فصيل سياسي .

وقالت زوجة السيد رمضان المختفي قسريا أثناء فض اعتصام رابعة في 14 / 8 / 2013 , إنها قامت بإجراء تحليل الـ DNA لمعظم الجثث التي احترقت أثناء عملية الفض وتقديم بلاغات للنائب العام للبحث عن جثة زوجها, لافته إلى أنها لم تستدل عليها حتى الأن .

وقالت والدة محمد عبد العظيم المختفي منذ 6/9 /2015 من داخل عمارة سكنية كان يعمل بها مبرمجا إلكترونيا, موضحة أنها تقدمت ببلاغات لجميع الجهات المختصة, لافتة إلى تعنت المسؤولين حيال الواقعة.

وأكد أهالي المختفين على استمرارهم في البحث عن ذويهم مهما كلفهم ذلك من ثمن.

