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حقوقي بريطاني: زيارة السيسي عار على الديمقراطية

4/11/2015

قال أندرو ماري، الناشط الحقوقي البريطاني، والقيادي بنقابات عمالية بريطانية، إن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى لندن عار على الديمقراطية التي يتغنى بها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، على حد قوله.

وأضاف ماري في كلمته خلال مظاهرة نظمها نشطاء من الجالية المصرية وأعضاء بمنظمات حقوقية اعتراضا على زيارة السيسي لبريطانيا، إن الديمقراطية هي التحدي الذي يقف في وجه الإرهاب وليس الديكتاتورية.

وندد المتظاهرون بقمع السلطات المصرية للمعارضين السياسيين والأحكام الصادرة بالإعدام والسجن ضد مئات المصريين.

من جانبها، قالت مها عزام، رئيسة المجلس الثوري المصري، إن الموجة المقبلة من الثورة المصرية لن تطيح بالسيسي فقط ولكن بنظامه كله وأعوانه.

وأضافت عزام أن الشعب المصري دفع الثمن غاليا بسبب الديكتاتورية الحالية في مصر، وتابعت "لن نسكت حتى نكشف النظام العسكري بمصر في كل مكان ومعنا جميع أحرار العالم، ولن ننس أبدا جرائم النظام المصري وقتله الآلاف".

وأكدت عزام أن الشعب المصري سوف يتمتع بحريته مهما كلفه الأمر مثل جميع الشعوب التي كافحت من أجل حريتها.

المصدر : الجزيرة مباشر
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